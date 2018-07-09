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В клубе «Атом» можно записаться в кружки «Московского долголетия»
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В клубе «Атом» можно записаться в кружки «Московского долголетия» 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В рамках проекта «Московское долголетие» в клубе «Атом» Хорошево-Мневников продолжается набор в группы по различным направлениям для лиц старшего поколения.
— Приглашаем мужчин 60 лет и старше и женщин 55 лет и старше. Записаться в кружки можно в нашем учреждении культуры, заполнив анкету-заявку. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС, — сообщили в пресс-службе клуба «Атом».
Адрес: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, стр. 2. Телефон для справок: 8 (499) 192-79-46.
Напомним, «Московское долголетие» — это первый в России проект, направленный на расширение возможности участия граждан старшего поколения в образовательных и иных мероприятиях. Комплексная программа позволяет москвичам старшего поколения максимально использовать ресурсы своего организма для улучшения самочувствия, проведения интересного досуга, продления активного долголетия. (ео)
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