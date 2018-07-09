Беременная жена Александра Овечкина зажигательно станцевала на закрытой вечеринке

Анастасия Шубская показала публике, как веселится с супругом на праздновании в честь завоевания Кубка Стэнли.

Совсем недавно дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская поздравила своего супруга, хоккеиста Александра Овечкина с победой в Кубке Стэнли — и рассекретила свою беременность.

А на днях женщина, несмотря на заметно округлившийся животик, зажигательно станцевала на закрытой вечеринке по случаю завоевания Кубка Стэнли. Видеоролики с мероприятия звезда показала в stories личного блога в Instagram.

Анастасия Шубская — младшая дочь Веры Глаголевой. Девушка появилась на свет в 1993 году, во втором браке актрисы, с бизнесменом Кириллом Шубским

Напомним, в 2015 году Анастасия начала встречаться с российским хоккеистом Александром Овечкиным. В 2016 году пара официально оформила брак, а в 2017 сыграла пышную свадьбу. В апреле нынешнего года общественность заподозрила, что супруги ждут первенца, впоследствии это оказалось правдой.

Фото: Instagram

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