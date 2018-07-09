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Звезды старого Голливуда о возрасте и красоте: 16 ярких цитат
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Звезды старого Голливуда о возрасте и красоте: 16 ярких цитат 

Карельские вести 52 минуты назад
Фото: Карельские вести
Джина Лоллобриджида
В начале июля знаменитая итальянская актриса Джина Лоллобриджида отпраздновала свой 91-й день рождения. При виде темпераментной красавицы с чувственными алыми губами, оливковой кожей, пронзительным взглядом, пышными бедрами и осиной талией (всего 59 см!) мужчины буквально теряли голову, а женщины были готовы на все, чтобы выведать бьюти-секреты кинодивы. «КВ» собрал лучшие высказывания Джины Лоллобриджиды и других красавиц прошлой эпохи о жизни, возрасте, любви и красоте.
Джина Лоллобриджида
Женщина в 20 похожа на лед, в 30 уже теплая, а в 40 она просто кипяток!
Отыскав в магазине туфли как раз по ноге, бери их немедленно. Отыскав джемпер как раз по фигуре, немедленно бери джемпер на размер меньше!
Джина Лоллобриджида
Джоан Кроуфорд
Я думаю, что самое важное, что должно быть у женщины (помимо таланта), — хороший парикмахер.
Джоан Кроуфорд
Софи Лорен
Красота — это самоощущение, и оно отражается в твоих глазах. Это не физическое явление.
Софи Лорен
Мэрилин Монро
Лучше опоздать, но прийти в полной форме. Во всяком случае, что я люблю, так это не торопиться. Наше время слишком суетно. А красота и совершенство требуют времени и неторопливости. У меня есть одно желание — постоянно стремиться к совершенству.
Мэрилин Монро
Одри Хепберн
Чтобы губы были красивыми — говори только красивые слова. Чтобы глаза были красивыми — ищи в людях только хорошее. Чтобы фигура была стройной — делись едой с голодными. Чтобы волосы были красивыми — пусть каждый день ими играет ребенок. Чтобы осанка была ровной — помните, что вы никогда не будете одиноки.
Одри Хепберн
Джоан Коллинз
Моим последним днем в Голливуде будет день, когда мальчик лифтер на киностудии не покраснеет, оставшись со мною наедине.
Джоан Коллинз
Джейн Фонда
Мой муж сказал, что хочет пообщаться с какой-нибудь рыжей, поэтому я перекрасила волосы.
Джейн Фонда
Дорис Дэй
Женщина должна быть красивой, потому что глаза у мужчины более развиты, чем мозг.
Дорис Дэй  Джули Эндрюс
Упорство — это 19 провалов и успех на 20-й попытке.
Джули Эндрюс
Жанна Моро
Женщины используют парфюмерию, потому что легче обмануть нос, чем глаза.
Жанна Моро
Ингрид Бергман
Оставайся собой — мир боготворит оригиналы.
Ингрид Бергман
Коко Шанель
У женщины, которая не пользуется духами, нет будущего.
Коко Шанель
Лорен Бэколл
Разглядывать себя в зеркале — не лучший способ изучать жизнь.
Лорен Бэколл
Эдит Хэд  Даже самые красивые ноги — например, Марлен Дитрих — выглядят лучше, когда прикрыты колени.
Эдит Хэд  Мэй Уэст
Уж лучше, когда тебя упорно разглядывают, чем когда тебя не видят в упор.
Мэй Уэст
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Женский форум
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