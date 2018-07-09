Звезды старого Голливуда о возрасте и красоте: 16 ярких цитат

Джина Лоллобриджида

В начале июля знаменитая итальянская актриса Джина Лоллобриджида отпраздновала свой 91-й день рождения. При виде темпераментной красавицы с чувственными алыми губами, оливковой кожей, пронзительным взглядом, пышными бедрами и осиной талией (всего 59 см!) мужчины буквально теряли голову, а женщины были готовы на все, чтобы выведать бьюти-секреты кинодивы. «КВ» собрал лучшие высказывания Джины Лоллобриджиды и других красавиц прошлой эпохи о жизни, возрасте, любви и красоте.

Джина Лоллобриджида

Женщина в 20 похожа на лед, в 30 уже теплая, а в 40 она просто кипяток!

Отыскав в магазине туфли как раз по ноге, бери их немедленно. Отыскав джемпер как раз по фигуре, немедленно бери джемпер на размер меньше!

Джина Лоллобриджида

Я думаю, что самое важное, что должно быть у женщины (помимо таланта), — хороший парикмахер.

Джоан Кроуфорд

Красота — это самоощущение, и оно отражается в твоих глазах. Это не физическое явление.

Софи Лорен

Лучше опоздать, но прийти в полной форме. Во всяком случае, что я люблю, так это не торопиться. Наше время слишком суетно. А красота и совершенство требуют времени и неторопливости. У меня есть одно желание — постоянно стремиться к совершенству.

Мэрилин Монро

Чтобы губы были красивыми — говори только красивые слова. Чтобы глаза были красивыми — ищи в людях только хорошее. Чтобы фигура была стройной — делись едой с голодными. Чтобы волосы были красивыми — пусть каждый день ими играет ребенок. Чтобы осанка была ровной — помните, что вы никогда не будете одиноки.

Одри Хепберн

Моим последним днем в Голливуде будет день, когда мальчик лифтер на киностудии не покраснеет, оставшись со мною наедине.

Джоан Коллинз

Джейн Фонда

Мой муж сказал, что хочет пообщаться с какой-нибудь рыжей, поэтому я перекрасила волосы.

Джейн Фонда

Женщина должна быть красивой, потому что глаза у мужчины более развиты, чем мозг.

Упорство — это 19 провалов и успех на 20-й попытке.

Джули Эндрюс

Женщины используют парфюмерию, потому что легче обмануть нос, чем глаза.

Жанна Моро

Оставайся собой — мир боготворит оригиналы.

Ингрид Бергман

У женщины, которая не пользуется духами, нет будущего.

Коко Шанель

Разглядывать себя в зеркале — не лучший способ изучать жизнь.

Лорен Бэколл

Эдит Хэд Даже самые красивые ноги — например, Марлен Дитрих — выглядят лучше, когда прикрыты колени.

Эдит Хэд Мэй Уэст

Уж лучше, когда тебя упорно разглядывают, чем когда тебя не видят в упор.

Мэй Уэст