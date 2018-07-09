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Цветочные истории расскажут в библиотеке
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Цветочные истории расскажут в библиотеке 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: Борисовские пруды
«Садовую историю № 4» расскажут в библиотеке № 156 в четверг, 12 июля. В этот раз сотрудники читальни расскажут о «Царстве цветов».
Встреча начнется с истории о цветах России и других стран, а затем детям покажут уникальные фотографии флоры уголков планеты.
— Ребята вспомнят легенды и предания о цветах, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» заведующая библиотекой № 156 Ирина Максимкина, — Кроме того, дети познакомятся с языком цветов на Востоке. Мы расскажем им, что, например, лилия означает чистоту, а тюльпан — счастье.
Затем вместе с опытными библиотекарями юные читатели будут обозревать книги и статьи из популярных журналов по теме встречи.
— А еще мы посмотрим отрывки из «цветочных» мультфильмов, — добавила Ирина Алексеевна, — Например, это «Цветик-семицветик» по одноименной сказке Катаева.
«Садовые истории» начнут рассказывать в 12:30.
Фото предоставила Ирина Максимкина
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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