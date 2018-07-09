Цветочные истории расскажут в библиотеке

«Садовую историю № 4» расскажут в библиотеке № 156 в четверг, 12 июля. В этот раз сотрудники читальни расскажут о «Царстве цветов».

Встреча начнется с истории о цветах России и других стран, а затем детям покажут уникальные фотографии флоры уголков планеты.

— Ребята вспомнят легенды и предания о цветах, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» заведующая библиотекой № 156 Ирина Максимкина , — Кроме того, дети познакомятся с языком цветов на Востоке. Мы расскажем им, что, например, лилия означает чистоту, а тюльпан — счастье.

Затем вместе с опытными библиотекарями юные читатели будут обозревать книги и статьи из популярных журналов по теме встречи.

— А еще мы посмотрим отрывки из «цветочных» мультфильмов, — добавила Ирина Алексеевна, — Например, это «Цветик-семицветик» по одноименной сказке Катаева.

«Садовые истории» начнут рассказывать в 12:30.

Фото предоставила Ирина Максимкина