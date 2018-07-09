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Рядом с Фермерским рынком в Вешняках расположился «клубничный развал»
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Рядом с Фермерским рынком в Вешняках расположился «клубничный развал» 

Управа района Вешняки 2 часа назад
Фото: Управа района Вешняки
В Вешняках начал свою работу нестационарный объект «Клубника-Земляника». Об этом жителей уведомил глава управы Сергей Махов.
Ягодная ярмарка работает в нашем районе с 1 июля в рамках проведения в этом году городского мероприятия «Клубника-Земляника». Палатку можно найти по адресу: ул. Вешняковская, 18В, стр. 1, она находится возле киоска «Мороженое» у Фермерского рынка. На данной ярмарке продаются только ягоды отечественного производства.
Включение палатки в схему размещения нестационарных торговых объектов было согласовано с депутатами Совета депутатов муниципального округа Вешняки.
Вкусная клубника без нитратов должна быть на вид ярко-красного цвета. Эта сладкая ягода ещё и полезна для здоровья, так как в ней содержатся витамины группы В, витамины С, А, РР, клетчатка, пектины и другие вещества.
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