Рядом с Фермерским рынком в Вешняках расположился «клубничный развал»

В Вешняках начал свою работу нестационарный объект «Клубника-Земляника». Об этом жителей уведомил глава управы Сергей Махов

Ягодная ярмарка работает в нашем районе с 1 июля в рамках проведения в этом году городского мероприятия «Клубника-Земляника». Палатку можно найти по адресу: ул. Вешняковская, 18В, стр. 1, она находится возле киоска «Мороженое» у Фермерского рынка. На данной ярмарке продаются только ягоды отечественного производства.

Включение палатки в схему размещения нестационарных торговых объектов было согласовано с депутатами Совета депутатов муниципального округа Вешняки.

Вкусная клубника без нитратов должна быть на вид ярко-красного цвета. Эта сладкая ягода ещё и полезна для здоровья, так как в ней содержатся витамины группы В, витамины С, А, РР, клетчатка, пектины и другие вещества.