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Саратовский пляж, на котором ранее погиб ребенок, не был оборудован спасательным постом
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Саратовский пляж, на котором ранее погиб ребенок, не был оборудован спасательным постом 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Пляж «Городские пески», близ которого накануне было обнаружено тело несовершеннолетней девочки, не был оборудован подвижным спасательным постом, сообщает телеграм-канал «Театр взрослого зрителя».
Напомним, согласно сообщению регионального СУ СКР, тело ребенка было обнаружено при обходе сторожем территории городского пляжа. Как позже выяснилось, девочка была из местной цыганской семьи. По факту происшествия специалисты ведомства стали проводить доследственную проверку.
Примечательно, что региональное управление Роспотребнадзора и МЧС ранее признали пляж «Городские пески» безопасным для отдыха. Специалистов контролирующих ведомств ничуть не смутило отсутствие спасательного поста. Вместе с тем, городская служба спасения должна была организовать два подвижных спасательных поста на территории пляжа, расположенного в поселке Затон и на муниципальном пляже острова «Городские пески» со стороны города Энгельса. Такие положения отражены в постановлении областного правительства от 1 ноября 2016 года.
«Справедливости ради стоит отметить, что в Затоне такой пост имеется, чего не скажешь о саратовском городском пляже», — говорится в сообщении.
Напомним, на сегодня в Саратове острым остается вопрос падения детей в открытые колодцы. На прошлой неделе еще один ребенок упал в заброшенный коллектор. К счастью, мальчик отделался легкими ушибами.
Фото: pixabay.com
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