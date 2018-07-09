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В Смоленской области Госавтоинспекция провела профилактическое мероприятие «Маленький пешеход»
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В Смоленской области Госавтоинспекция провела профилактическое мероприятие «Маленький пешеход» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
В период летних каникул сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Починковский» проводят профилактические мероприятия в жилых зонах и дворовых территориях, а также парках и скверах в целях обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
Очередное профилактическое мероприятие было посвящено юным пешеходам и носило название «Маленький пешеход». Сотрудники ГИБДД вели профилактические беседы с детьми, напоминали, как правильно вести себя при переходе проезжей части дороги, какие правила необходимо соблюдать для личной безопасности, где разрешено кататься на велосипедах, самокатах, роликах и скейтбордах, а также о необходимости применения защитной экипировки при катании и светоотражающих элементов.
Сотрудники Госавтоинспекции также обращались к родителям с просьбой неукоснительного соблюдения правил перевозки детей в салоне автомобиля и повышения контроля за детьми в летний период.
Все участники профилактического мероприятия получили красочные памятки «Юный пешеход», в которых прописаны все правила ПДД для данной категории участников дорожного движения, с целью закрепления полученных знаний дома с родителями.
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