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В Волгограде собаке со снятым скальпом ищут хозяина
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В Волгограде собаке со снятым скальпом ищут хозяина 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Ветеринары из «Аверии» вылечили пса, с которого кто-то снял скальп. Теперь животному ищут хозяев в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ветклинике, животное лечили три месяца за сво счет. Из-за чего и при каких обстоятельствах собака получила такие увечия, не известно. Известно, что вечером пес сбежал из приюта, а утром вернулся уже изуродованным. «Во время осмотра определить причину повреждений не удалось, собаку могли покалечить или люди, или звери», — отметила сотрудница клиники Екатерина Ефремова.
Пес после увечий остался без глаза и уха, но может кушать и в целом жить как обычный пес. Для того, чтобы сделать ему «пластическую операцию», врачи пересадили ему на голову кожу со спины.
Сейчас пес живет у волонтера, но ему ищут хозяев.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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