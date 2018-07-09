В Волгограде собаке со снятым скальпом ищут хозяина

Ветеринары из «Аверии» вылечили пса, с которого кто-то снял скальп. Теперь животному ищут хозяев в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ветклинике, животное лечили три месяца за сво счет. Из-за чего и при каких обстоятельствах собака получила такие увечия, не известно. Известно, что вечером пес сбежал из приюта, а утром вернулся уже изуродованным. «Во время осмотра определить причину повреждений не удалось, собаку могли покалечить или люди, или звери», — отметила сотрудница клиники Екатерина Ефремова

Пес после увечий остался без глаза и уха, но может кушать и в целом жить как обычный пес. Для того, чтобы сделать ему «пластическую операцию», врачи пересадили ему на голову кожу со спины.

Сейчас пес живет у волонтера, но ему ищут хозяев.