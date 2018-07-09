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Префект СЗАО отметил благодарностями супружеские пары
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Префект СЗАО отметил благодарностями супружеские пары 

Управа района Митино 2 часа назад
Фото: Управа района Митино
В канун дня семьи, любви и верности ан сцене КЦ «Салют» префект СЗАО Алексей Пашков отметил благодарственными письмами супружеские пары, отметившие юбилей семейной жизни.
— Сегодня мы чествуем пары, которые прожили вместе юбилейные годы. Мы гордимся тем, что вы создали крепкие и счастливые семьи. Вы бесспорный образец для подражания. Я желаю отметить вам еще не один совместный юбилей, здоровья, счастья вам и вашим близким! — сказал в своем поздравлении префект.
Как отметил Алексей Пашков, по данным ЗАГС округа, ежегодно в СЗАО более трех тысяч пар скрепляют свою любовь узами брака. В рамках праздничной программы в КЦ «Салют» прошел торжественный фуршет и концерт с участием творческих коллективов округа.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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