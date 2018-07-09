Лето в Сен-Тропе: курортный гардероб по сценарию фильма «Бассейн» как у Джейн Биркин

По сценарию ленты Жака Дере «Бассейн» 1969 года Жан-Поль, в исполнении Алена Делона , и Марианна, роль которой досталась Роми Шнайдер , проводят отпуск на Лазурном Берегу, уединившись на вилле друзей. Однако летняя идиллия прерывается вторжением их друга Гарри, бывшего возлюбленного Марианны. Как нетрудно догадаться, под палящим солнцем страсти накаляются и безмятежное состояние героев сменяется обжигающей ревностью. Но дело не только в Гарри, но и в его 18-летней дочери, которую он привез вместе с собой, — прекрасной Пенелопе с лицом секс-символа 60-х Джейн Биркин.

Фильм Жака Дере «Бассейн» — нестареющая летняя киноклассика. Кажется, можно бесконечно пересматривать сцены, в которых, стягивая рубашку и обнажая загорелый торс, ныряет в бассейн Ален Делон, как страстно пронзает его взглядом бывшая невеста Роми Шнайдер, за несколько лет до съемок в «Бассейне» на фоне драматичного романа с Делоном пытавшаяся покончить жизнь самоубийством, а главное — как юная Джейн Биркин меняет перед камерой синие джинсы, белые футболки и балетки на квадратном каблуке, обеспечившие ей статус иконы стиля.