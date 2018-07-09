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Лето в Сен-Тропе: курортный гардероб по сценарию фильма «Бассейн» как у Джейн Биркин
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Лето в Сен-Тропе: курортный гардероб по сценарию фильма «Бассейн» как у Джейн Биркин 

Harper’s Bazaar 54 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
По сценарию ленты Жака Дере «Бассейн» 1969 года Жан-Поль, в исполнении Алена Делона, и Марианна, роль которой досталась Роми Шнайдер, проводят отпуск на Лазурном Берегу, уединившись на вилле друзей. Однако летняя идиллия прерывается вторжением их друга Гарри, бывшего возлюбленного Марианны. Как нетрудно догадаться, под палящим солнцем страсти накаляются и безмятежное состояние героев сменяется обжигающей ревностью. Но дело не только в Гарри, но и в его 18-летней дочери, которую он привез вместе с собой, — прекрасной Пенелопе с лицом секс-символа 60-х Джейн Биркин.
Фильм Жака Дере «Бассейн» — нестареющая летняя киноклассика. Кажется, можно бесконечно пересматривать сцены, в которых, стягивая рубашку и обнажая загорелый торс, ныряет в бассейн Ален Делон, как страстно пронзает его взглядом бывшая невеста Роми Шнайдер, за несколько лет до съемок в «Бассейне» на фоне драматичного романа с Делоном пытавшаяся покончить жизнь самоубийством, а главное — как юная Джейн Биркин меняет перед камерой синие джинсы, белые футболки и балетки на квадратном каблуке, обеспечившие ей статус иконы стиля.
Модные на пороге 1970-х яркий макияж, начес и броские украшения музе Сержа Генсбура заменили здесь растрепанная длинная челка и открытая улыбка, а богемному лоску она предпочла продуманную небрежность. Весь гардероб ее героини состоит всего из каких-то 15 вещей, что, однако, не мешает зрителю каждый раз встречать ее в кадре как настоящую икону стиля. В чемодане у Пенелопы — клетчатые юбки и платьица, хлопковые сорочки, тишотки и поло, белоснежное бикини без лишнего декора и классический синий деним для прохладного вечера, а в дополнение — купленная на рыбацком рынке плетеная корзинка. Этим модным хитам уже без малого полвека, но вам по сей день не нужно ничего, кроме них, чтобы покорить этим летом Лазурный Берег.
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