Волгоградцы попросят велодорожки на втором ночном параде по центру города

Волгоградские велосипедисты собираются на второй ночной парад от здания «Царицынской оперы» до площади Советской.

На финише волгоградцев ждет дискотека

— В прошлом году мы впервые позвали горожан на ночной пробег — дебютный велопарад собрал около 700 волгоградцев, — уточнил организатор Михаил Соломонов. — На нашем пути есть хорошее уличное освещение и все же мы просим всех горожан приехать с передними и задними фонарями.

Своей вечерней романтичной велопрогулкой по городу волгоградцы хотят еще раз напомнить о важности хороших велодорожек.

— На ночном велопараде будет установлен возрастной ценз: 18+. Детей пустят на старт только вместе с родителями, — уточнил Михаил Соломонов.

Сотни велосипедистов соберутся на ночной парад 28 июля — регистрировать участников у здания «Царицынской оперы» начнут в 20:00. В 21: 00 любители двухколесного транспорта выйдут на свой маршрут. На финише горожан будет ждать вечерняя дискотека.