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Волгоградцы попросят велодорожки на втором ночном параде по центру города
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Волгоградцы попросят велодорожки на втором ночном параде по центру города 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Волгоградские велосипедисты собираются на второй ночной парад от здания «Царицынской оперы» до площади Советской.
На финише волгоградцев ждет дискотека
— В прошлом году мы впервые позвали горожан на ночной пробег — дебютный велопарад собрал около 700 волгоградцев, — уточнил организатор Михаил Соломонов. — На нашем пути есть хорошее уличное освещение и все же мы просим всех горожан приехать с передними и задними фонарями.
Своей вечерней романтичной велопрогулкой по городу волгоградцы хотят еще раз напомнить о важности хороших велодорожек.
— На ночном велопараде будет установлен возрастной ценз: 18+. Детей пустят на старт только вместе с родителями, — уточнил Михаил Соломонов.
Сотни велосипедистов соберутся на ночной парад 28 июля — регистрировать участников у здания «Царицынской оперы» начнут в 20:00. В 21: 00 любители двухколесного транспорта выйдут на свой маршрут. На финише горожан будет ждать вечерняя дискотека.
В прошлом году больше семисот велосипедистов, которые не испугались пасмурной погоды, вместе с сотрудниками ГИБДД проехали по центру города и хором прокричали «Мы хотим велодорожки!».
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