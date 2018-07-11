Ещё
В МЧС появилось главное управление собственной безопасности
Далее:
Читайте также:
Ещё

В МЧС появилось главное управление собственной безопасности 

Авторадио 50 минут назад
Об этом сообщает РБК. Ранее такая структура существовала в ведомстве в форме небольшого отдела. Теперь состав подразделения увеличен до 40 сотрудников. Управление будет заниматься борьбой с коррупцией и «чисткой» рядов.
Авторадио: последние новости
Из пещеры Кхао Луанг в Таиланде вывели еще троих детей Более тысячи столичных пар приурочили свадьбу ко Дню семьи, любви и верности Россиянам оставили право покупать алкоголь с 18 лет
Женский форум  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, хранившие невинность до брака3
Что будет, если есть гвоздику каждый день
Девушка-пилот из Швеции взорвала Сеть26
Как женщины защищают свои репродуктивные права7
Знаменитости, у которых есть близнецы
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
11:02
Звезды, которые победили онкологию
Звёзды Здоровье
10:35
Знаменитости, у которых есть близнецы
Звёзды
06:23
Звезды с явными дефектами речи
Звёзды
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение