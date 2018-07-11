В МЧС появилось главное управление собственной безопасности

Об этом сообщает РБК. Ранее такая структура существовала в ведомстве в форме небольшого отдела. Теперь состав подразделения увеличен до 40 сотрудников. Управление будет заниматься борьбой с коррупцией и «чисткой» рядов.