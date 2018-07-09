Всемирный день шоколада отметили на шоссе Энтузиастов

В библиотеке № 119, которая расположена на шоссе Энтузиастов, прошел час познаний и открытий «В сладком царстве, шоколадном государстве». Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков

— Мероприятие было посвящено самому любимому лакомству детей и взрослых — истории шоколада от «напитка богов» индейцев майя до современных сладких плиток. Гости попробовали на вкус какао-бобы, тертое какао и какао-масло. Познавательный видеоролик рассказал юным сладкоежкам о пути шоколада с плантаций до нашего стола, — сообщил Алексей Тепляков.

Мероприятие проходило по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 20. (еп)