Жителей района Старое Крюково приглашают принять участие в мероприятиях акции «Подари мне жизнь!»

Департамент здравоохранения Москвы приглашает жителей столицы принять участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня семьи, любви и верности.

Во Всероссийской акции «Подари мне жизнь!» участвуют более 60 столичных медицинских организаций. Различные программы подготовили больницы и перинатальные центры, женские консультации, взрослые и детские поликлиники Москвы.

С 7 по 14 июля пройдут Дни открытых дверей для детей и взрослых, круглые столы и Школы здоровья, занятия для будущих родителей, лекции о вреде абортов, о методах контрацепции и профилактике гинекологических заболеваний.

Разработаны диагностические маршруты и консультационные приемы врачей-специалистов. Проводятся конкурсы детских рисунков и стихотворений.

В Зеленограде в рамках проведения акции «Подари мне жизнь!» в перинатальном центре городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского пройдет День открытых дверей.

Кроме этого, в детской поликлинике №105 12 июля в 13.30 пройдет лекция, посвященная профилактике абортов. Адрес: Зеленоград, корпус 805, стр. 1, 4-й этаж.

В этот же день 12 июля в 13.00 в Центре здоровья городской поликлиники №201 состоится лекция о формировании правильных пищевых привычек в семье. Адрес: Зеленоград, корпус 2042.