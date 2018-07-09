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Жителей района Старое Крюково приглашают принять участие в мероприятиях акции «Подари мне жизнь!»
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Жителей района Старое Крюково приглашают принять участие в мероприятиях акции «Подари мне жизнь!» 

Управа района Старое Крюково 2 часа назад
Фото: Управа района Старое Крюково
Департамент здравоохранения Москвы приглашает жителей столицы принять участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня семьи, любви и верности.
Во Всероссийской акции «Подари мне жизнь!» участвуют более 60 столичных медицинских организаций. Различные программы подготовили больницы и перинатальные центры, женские консультации, взрослые и детские поликлиники Москвы.
С 7 по 14 июля пройдут Дни открытых дверей для детей и взрослых, круглые столы и Школы здоровья, занятия для будущих родителей, лекции о вреде абортов, о методах контрацепции и профилактике гинекологических заболеваний.
Разработаны диагностические маршруты и консультационные приемы врачей-специалистов. Проводятся конкурсы детских рисунков и стихотворений.
В Зеленограде в рамках проведения акции «Подари мне жизнь!» в перинатальном центре городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского пройдет День открытых дверей.
Кроме этого, в детской поликлинике №105 12 июля в 13.30 пройдет лекция, посвященная профилактике абортов. Адрес: Зеленоград, корпус 805, стр. 1, 4-й этаж.
В этот же день 12 июля в 13.00 в Центре здоровья городской поликлиники №201 состоится лекция о формировании правильных пищевых привычек в семье. Адрес: Зеленоград, корпус 2042.
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