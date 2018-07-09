Как уберечься от переломов, вывихов и растяжений

Лето — пора отпусков. Как правило, в это время года люди становятся очень активными. Многие занимаются спортом, играют в волейбол на пляже, катаются на велосипеде или роликовых коньках, взбираются в горы или бегают в парке. FashionTime.ru вместе с Юрием Глазковым, кандидатом медицинских наук, травматологом-ортопедом, подготовили несколько полезных советов, которые позволят избежать переломов, вывихов и растяжений в летнее время года.

Не перегревайтесь

Как бы мы ни радовались солнцу в жаркие дни, нужно помнить, что оно таит в себе больше опасностей, чем мы думаем. На время забыв об осторожности, можно получить не только тепловой удар, но и повреждение посерьезнее. Перегрев на солнце зачастую сопровождается потерей сознания, что может привести к неудачному падению и повреждению костей. Поэтому важно не допускать перегрева и обезвоживания организма. Для этого:

— одевайтесь по погоде — не нужно ставить моду превыше комфорта, особенно если вы — любительница активного отдыха;

— пейте воду — желательно всегда носить с собой небольшую бутылку воды, чтобы не допустить обезвоживания организма во время жары;

— умейте вовремя остановиться — как только вы начинаете чувствовать, что у вас начинают «закипать» мозги, сделайте перерыв и охладитесь.

Не падайте

Одной из самых частых причин травм является обычное падение. Причем летом они случаются почти так же часто, как и зимой. В основном, подвержены падениям те люди, которые занимаются профессиональным спортом, покоряют горные вершины или бродят по лесу. Вот небольшие советы для того, чтобы падения перестали быть вашими неразлучными спутниками:

— выбирайте удобную обувь — не стоит путешествовать в туфлях на высоком каблуке, гораздо приятнее это делать в кроссовках с рельефной подошвой;

— пользуйтесь услугами инструкторов — они всегда знают самые опасные места и вовремя предупредят об опасности;

— не прыгайте выше головы — не стоит разгоняться на роликах до «сверхзвуковой» скорости, если вы впервые на них катаетесь.

Не пейте алкоголь

Бытует миф о том, будто бы пьяные люди неуязвимы. Однако любой врач-травматолог скажет, что это неправда. Потому что в пьяном виде получить травму гораздо легче. Поэтому не стоит:

— садиться в пьяном виде за руль, даже если это руль велосипеда;

— выпивать несколько бутылок перед тем, как заняться спортом или отправиться в туристическое путешествие;

— в пьяном виде прыгать с высоты в воду или совершать другие безрассудные действия, на которые трудно решиться в трезвом виде.

Не «сталкивайтесь» с другими людьми

Мало самой быть осторожной. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы осторожность также проявляли окружающие люди. Нередко не ваши, а чужие безрассудные действия могут привести к получению травмы.

— в скейт-парке внимательно смотрите по сторонам, чтобы вас никто не сбил на роликах или скейте;

— не ходите по велосипедным дорожкам, в крайнем случае хотя бы оглядывайтесь время от времени назад, чтобы вовремя уйти с дороги;

— снимите наушники, когда гуляете по городу, — это снизит риск того, что вы столкнетесь с человеком, велосипедом или дорожным транспортом.

Не переусердствуйте в спорте

Вы профессиональный спортсмен? Если нет, то олимпийский лозунг «главное — не победа, а участие» можете вполне взять себе на вооружение. Поверьте, он убережет от многих травм. Стоит немного умерить свой пыл хотя бы потому, что за победу вам точно никто не подарит многомиллионный приз. А вот вероятность заработать серьезную травму с каждым разом растет.

— Играя, например, в футбол, не нужно жестко идти в стык, пытаясь во что бы то ни стало выиграть единоборство;

— бегая, не стоит изводить себя до последней капли пота;

— занимаясь любым видом спорта, стоит остановиться, ощутив даже незначительную боль, лучше сделать перерыв на день, чем продолжить тренировку и вылететь из-за травмы на месяц.

Юрий глазков, травматолог-ортопедЕсли же избежать травмы не удалось — не стоит заниматься самолечением. Нужно обратиться к врачу и получить необходимые рекомендации. На сегодняшний день существуют технологии и терапевтические подходы, которые позволяют достаточно быстро восстанавливаться после травм. Например, артротерапия. Суть ее состоит во введении в поврежденный сустав гиалуроновой кислоты и обогащенной тромбоцитами плазмы крови. Это позволяет ускорить регенерацию тканей и уменьшить боль. При получении любой травмы нужно незамедлительно обратиться к врачу и получить необходимое лечение.