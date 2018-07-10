Прама. Интервальные тренировки. Что делать, если фитнес надоел?

Инновационная технология, которая буквально заставит вас заняться спортом.

PRAMA — инновационная и очень популярная программа на Западе и в Европе. Если коротко, то это интерактивная тренировка в форме игры, каждая составляющая которой по-своему уникальна. С наполнением и интенсивностью можно «играть», добавляя новые элементы и усложняя их.

Это интересно: во время тренировок вы можете соревноваться с другими участниками, можете ставить перед собой персональные цели и оценивать свои возможности с помощью режима «фитнес-тестирование».

Потестировать новое для нашей страны фитнес-направление можно в Crocus Fitness Кунцево. В самом зале для тренировок PRAMA доступны как групповые занятия, так и индивидуальные с тренером.

Как проходят тренировки?

В каждой зоне для выполнения того или иного задания (этапа) располагаются специальные датчики MYZONE, именно они фиксируют целый ряд необходимых параметров: вашу скорость или силу нажатия, или количество повторений за минуту (в зависимости от задания). Это позволяет оценивать усилия каждого пользователя максимально индивидуально.

Датчики в напольном и настенном покрытии фиксируют действия участников и оценивают, насколько хорошо вы справитесь с заданиями.

Специальная световая разметка без труда поможет вам сориентироваться и понять, когда подход закончился и куда вам стоит перейти дальше. Если резюмировать в двух словах: то сама тренировка напоминает обычную круговую интервальную, но наличие различных интерактивных станций, подсветки, музыки, возможность добавить соревновательный момент между участниками — всё это освежает скучную рутинную «круговую».

«Это интересно, потому что в тренировке присутствует игровой момент. Одно дело, когда ты просто делаешь подъёмы туловища или отжимания, для человека это скучно. А вот когда у него есть задача нажать на мешающий пол и побежать дальше или кинуть мяч так, чтобы кнопка погасла, то он отвлекается. Как ребёнок, которому дали поиграть в игрушку. Естественно забывает обо всем: о том, что он устал, что ему трудно и о том, что сейчас лучшее время остановиться», — комментирует тренер Crocus Fitness Кунцево категории топ Андрей Ворончихин.

Это интересно: сама студия легко трансформируется благодаря дополнительному оборудованию, таким образом в этом зале можно проводить и силовые, и кардио-тренировки, помимо функциональных.

Какие цели ставят люди, которые начинают заниматься?

Эффективные тренировки помогут быстро сжечь калории и подтянуть мышцы, чтобы встретить пляжный сезон в лучше форме. А функциональные и скоростные упражнения, упражнения на развитие реакции помогут подготовиться к активному отдыху: катанию на водных лыжах, сёрфингу и др.

Какая нужна экипировка?

Обычная спортивная экипировка. Можно также в легинсах, если это девушка. Pavigym разработали специальное покрытие, на котором можно заниматься босиком и без последствий для здоровья. Но на всякий случай захватите с собой носки и кроссовки.

Кому подойдёт: PRAMA подходит для людей любого уровня подготовки и фанатов любых направлений фитнеса.

Уровень сложности: от начинающих до профи.