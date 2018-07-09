Жиросжигающая тренировка на воде аквафлэт. Новый вид фитнеса

Новый вид водного фитнеса для каждого.

Аквафлэт — это функциональная тренировка на плоте в бассейне. Те же упражнения, что и в зале, только на неустойчивой поверхности пластикового плота, закрепленного карабинами за разделители дорожек. Плот может крепиться как за короткие свои стороны, так и за длинные для большей устойчивости.

Почитав про новый вид фитнеса, весь отдел Lifestyle решил испытать аквафлэт на себе, а помог нам в этом Crocus Fitness Studio, которые занимаются продвижением этого направления, пришедшего к нам из Франции, уже год и открыты для всех желающих.

В фитнес-центр мы приехали немного раньше нашего времени и застали тренировку уже не новичков. Занятие длилось 30 минут и начиналось с улыбок и уверенности, что сегодня точно никто в воду не упадет. Первое движение — «шторм» — поставь ноги посередине длинных сторон плота и начинай идти, не отрывая стоп. Плот на воздушной подушке очень податлив: стоит не рассчитать усилие и чуть больше опереться на одну ногу, как он уходит из-под ног и ты летишь в воду. Но опытная группа это испытание легко прошла. И тут начался сложный уровень: планки, выпады, отжимания, бёрпи, прыжки с поворотом — за время тренировки в бассейн падали все и не по одному разу, но забирались на плот с энтузиазмом и еще большим желанием побороть гравитацию.

Какие цели ставят люди, которые начинают заниматься?

«От похудения до развлечения. Здесь каждый может получить желаемое. За 30-минутную тренировку сжигается 200-250 калорий — это в среднем, потому что у всех разная интенсивность, некоторые люди долго не могут поймать баланс, поэтому делают медленно или выполняют не все упражнения. Обученный тренер составит программу так, что нагрузки хватит каждому члену группы. Если питаться правильно и, например, заниматься только аквафлэтом 3 раза в неделю, можно достаточно быстро привести себя в форму», — рассказывает Никита Хаврук, персональный тренер, инструктор водных программ в Crocus Fitness.

Кому не подойдёт?

Подойдёт всем — в этом мы убедились, когда сами встали на плоты. У девушек из нашего отдела разный уровень физической подготовки, но тренировкой мы остались довольны, мышцы тоже приятно побаливали — значит, нагрузка не прошла даром. По словам тренера, больше всего шансов удержаться на плоту у тех, у кого прокачаны мелкие мышцы-стабилизаторы, которые и помогают нам удерживать равновесие. Так что, если вы опытный йог или занимались body balance, плоты вам покорятся. Если же в зале вы качали мышцы для объема, то, вероятно, на первых тренировках придется часто «купаться», пока стабилизаторы не включатся в работу.

Правила безопасности:

Что делать, если устал?

Никто не будет заставлять выполнять все упражнения, делайте в силу своих возможностей. Берите паузы между упражнениями, подходами. Можно принять позу ребенка и так восстановить дыхание.

Как подготовить себя к тренировке на плотах аквафлэт?

Конечно, людям, знакомым с функциональным тренингом, будет проще освоить те же упражнения на воде. Опыт катания на серфе, сноуборде или вейкборде будет большим плюсом, еще помогут упражнения на босу (жесткой платформой вверх). А вообще, аквафлэт мало на что похож, поэтому нужно просто приходить и пробовать!

Что надеть: купальник или лосины с футболкой?

Для этого фитнеса в бассейне купальник не предпочтителен. Для большего комфорта надевайте спортивные шорты, лосины и майку — к тому же, приобретете новый опыт плавания в бассейне в форме для тренажерного зала.

Как попасть на тренировку?

Для того, чтобы заниматься аквафлэтом, не нужно покупать дорогой полугодовой или годовой абонемент в фитнес-клуб: каждое занятие оплачивается отдельно, стоит 550 рублей, записаться можно на ресепшн студии. Летом тренировки проходят в открытом бассейне, а зимой в крытом в Crocus Fitness. Направление пользуется популярностью, поэтому записывайтесь заранее и смело идите осваивать новый вид фитнеса.

Кому будет полезно: людям, которые хотят весело и с пользой провести время на воде.

На что направлено: сжигание калорий, приведение тела в форму и улучшение баланса и координации.

Уровень сложности: от начинающих до профи.