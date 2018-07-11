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Омичам рассылают письма с вирусами, прикрываясь службой судебных приставов
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Омичам рассылают письма с вирусами, прикрываясь службой судебных приставов 

Омск Здесь 35 минут назад
Фото: Омск Здесь
В пресс-службе ведомства сказали, что они никакого отношения к рассылке не имеют, а омичам лучше не открывать подобные письма и не проходить по вредоносным ссылкам. УФССП по Омской области информирует, что омичам на электронную почту приходят вредоносные письма, зараженные вирусами.
В тексте письма указывается следующее: «Уведомляем вас! ФССП России сообщает вас о необходимости ликвидации вашего долга до 17.08.2018. В случае невозврата долга, ваши счета будут заблокированы до полного погашения долга. Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы найдёте в прикрепленном файле. C наилучшими пожеланиями, ФССП России. Сибирский ФО, Омская обл., Омск».
Если вам пришло такое письмо, то необходимо обратиться в ведомство по телефону горячей линии 8-800-721-70-97.
Загружать архив, который прилагается к письму, не нужно, так как он содержит вирус, который может не детектироваться современными антивирусными средствами. Скачивая такой архив, вы подвергаете свой компьютер опасности заражения.
Даже если у вас есть определенная задолженность, необходимо получать информацию от судебного пристава-исполнителя лично.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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