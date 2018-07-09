Казахстанцы покорили пик Нурсултан

Несколько сотен жителей Алматы отважились покорить пик Нурсултан . Вершину назвали в честь президента республики Нурсултана Назарбаева, сообщает корреспондент «МИР 24» Максим Козлов

Более четырех тысяч метров — эта точка одна из самых высоких в Заилийском Алатау. Ее покоряют несколько сотен казахстанцев. Один из смельчаков — Сергей Анисов. Бывший спасатель теперь ходит в горы ради удовольствия. По его словам, подниматься нужно с особым настроем.

«Вершину не покоряют — она дает, пускает. Горы не любят расхлябанности, всякого легкомыслия. А сюда поднимаются люди, которые настроены, это необыкновенные люди», — говорит участник восхождения.

Бывший пик Комсомола стал пиком Нурсултан 20 лет назад. Столько в этом году исполнилось и Астане. Перед юбилейным восхождением участникам напоминают главные правила в горах. Номер один: сначала помочь товарищу, потом — себе. Номер два: взять с собой необходимое снаряжение.

«Чтобы прогулка в горах доставляла удовольствие, вам нужен необходимый минимум — обувь, рюкзак, кончено же, солнцезащитный крем, очки, головной убор, потому что сгореть в горах можно очень серьезно», — говорит инструктор Ксения Шестакова.

Маршрут второй категории сложности из пяти — скалы, снежные участки, крутые ледовые склоны. Труднее всего участникам даются каменистые подъемы.

Желающих испытать себя и подняться на пик Нурсултан в этом году более пяти тысяч человек. Однако покорить вершину смогли только 200.

На пик Нурсултан поднялся и аким Алматы Бауыржан Байбек.

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