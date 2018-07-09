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Хлое Кардашьян хочет родить второго ребенка от Тристана Томпсона
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Хлое Кардашьян хочет родить второго ребенка от Тристана Томпсона 

Журнал ОК! 2 часа назад
33-летняя Хлое Кардашьян и 27-летний Тристан Томпсон демонстрируют свои чувства в соцстях, давая поклонникам почву для разговоров. Интернет-пользователи до сих пор не могут понять, почему звезда реалити-шоу простила баскетболисту измену и так отчаянно защищает его. Как оказалось, у Хлое есть веская причина.
Она хочет родить еще одного ребенка, поэтому и простила Тристану измену, — прокомментировал приближенный к звезде источник.
Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон
Однако у Тристана другие планы. По словам инсайдера, Хлое держит своего бойфренда на коротком поводке и тем усугубляет и без того напряженные отношения. Влюбленные вместе завтракают, занимаются спортом, смотрят телевизор, работают и спят.
Пока Хлое дремлет вместе с малышкой Тру, Тристан звонит Лани по фейстайму. Он не может дождаться, когда же вновь встретится с ней.
Хлое Кардашьян c дочкой
Напомним, что баскетболист Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян стали родителями в апреле. Звезда реалити-шоу состоит в отношения со спортсменом чуть больше года. Новорожденная дочь Тру стала их первым ребенком. Накануне родов Хлое узнала, что бойфренд ей изменял с танцовщицей Лани Блэр, однако простила его.
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Женский форум
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