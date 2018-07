Что читать и смотреть, пока готовишься к свадьбе

Реальность такова, что как только ты ответишь «да», впереди тебя будет ждать выматывающий процесс организации лучшего дня твоей жизни. Не паникуй, если гугл пугает тебя бесконечными ссылками, вся необходимая тебе информация уже давно собрана в удобные инструкции. Вот несколько лучших материалов для невест, которые могут быстро сориентироваться в происходящем.

Для организации:

Книга: «Свадебный органайзер №1. Лучший помощник в планировании свадьбы вашей мечты» — Бикбаева Дарья

В организации свадьбы таится очень много расходов и затрат, которые трудно обнаружить сразу. Продумать место проведения, приглашения, цветы, музыкальное сопровождение — это только самые очевидные детали. Этот органайзер содержит в себе советы и стратегии, которые помогут свести бюджет и, самое главное, его придерживаться. Все этапы размещаются в виде таблиц, с помощью которых можно будет составить подробный план действий и контролировать результаты проделанной работы. Телеграм-бот @Thatday Thatday создан для напоминания и расчета важных дат. Благодаря ему можно узнать, в какой день будет 500 дней от даты свадьбы, а когда 3 года, 3 месяца и 3 дня. Кроме того, бот умеет самостоятельно предлагать красивые и необычные даты, например, ориентируясь на дату вашего знакомства, а также присылать напоминания об этом по заданному режиму. Ютуб-канал: Блог Ирины Корнеевой о подготовке к свадьбе Иногда девушка систематизирует информацию в простые блоки: постановка свадебного танца, выбор платья, как определиться с мэйкапом, но чаще всего ее ролики — ответы на простые вопросы, волнующие невест. Что делать, если не хочется бросать букет, для чего нужен выездной регистратор, как поступить, если твои свадебные вкусы не совпадают с мамиными, а также как не наткнуться на мошенников — все эти неясные ситуации подробно разбираются в небольших выпусках, которые можно смотреть частями.

Для вдохновения:

Книга «Вера Вонг: Все о свадьбе»

При словах «платье невесты» у любой поклонницы фэшн-индустрии может возникнуть ассоциация с нарядом от Vera Wang. Этого дизайнера можно назвать настоящим экспертом в свадебных приготовлениях, а также в том, как выглядеть потрясающе в столь сложный день. На своей собственной свадьбе, согласно китайским традициям, она продемонстрировала 9 платьев: от классического белого до цвета розовой фуксии. В книге она рассказывает о том, какие фасоны подходят к различным фигурам, как не ошибиться с линией талии, глубиной выреза и длиной юбки — и даже о том, какие ткани наиболее соответствуют определенному времени суток. Книга «Vogue Weddings»

Книга от самого известного модного журнала представляет собой целый альманах, вдохновляющий на планирование собственного торжества. На ее страницах — знаменитые образы с 400 церемоний: от Грейс Келли до Бьянки Джаггер . Никакой пошлости и китча, только концентрированное вдохновение. Телеграм-канал @nevestainfo Этот канал относится к известному порталу, посвященному организациям свадеб. В ленте — примеры необычных свадеб, история развитии свадебной каллиграфии, подборки модных тортов, а также лав-стори других счастливых пар. Посты на канале короткие, но информативные — так что не жди беспокойства от чрезмерного разнообразия. Реалити-шоу «Say Yes to the Dress»

Шоу «Оденься к свадьбе» — в оригинале «Say Yes to the Dress» —представляет собой классическое американское реалити, в котором девушки пытаются понять, какое именно платье они ищут. События развиваются чересчур драматично: невесты очень быстро впадают в истерику, и вокруг них начинают суетиться с десяток помощников. После просмотра наступает ощущение облегчения — тебе совсем не нужно так паниковать и придираться к мелочам, ведь главное, что ты выходишь замуж за любимого человека.

Для отдыха:

Книга «Шопоголик и брачные узы» — Софи Кинселла

Эта книга является продолжением бестселлера «Шопоголик», который был экранизирован в 2009 году. Теперь Ребекка Блумвуд уже не так беспокоится о состоянии своих счетов, ведь ей приходится выбрать между милой свадьбой в пригороде и помпезным пиршеством в Нью-Йорке. Оттягивая решение до последнего, она едва ли не рушит собственные отношения, но как и в любом ромкоме, все заканчивается хэппи-эндом. Фильм «Свадебный переполох»

Главная героиня в исполнении Дженифер Лопес — эксперт во всем, что касается свадеб. Любой провал поставщиков или напряженный разговор пары клиентов не являются для нее препятствием, от чего она становится все более и более успешной. Своей личной жизнью она похвастаться не может, до тех пор, пока сама вдруг не сталкивается с необходимостью следовать своему сердцу. Фильм «Немножко женаты»

Они молоды и влюблены, их помолвка состоялась уже два года назад, но важные обстоятельства вынуждают их все время переносить свадьбу. Невеста не хочет жертвовать карьерой, а жених готов все бросить ради того, чтобы завести сразу несколько детей. Им приходится наломать немало дров, прежде чем они находят компромисс и вновь разжигают огонь той страсти, которая была в самом начале их отношений.