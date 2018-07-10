В Зеленограде прошла экскурсия для детей в территориальный отдел полиции

В ОМВД России по районам Матушкино и Савелки полицейские провели экскурсию для детей, занимающихся в секции одного из спортивных центров Зеленоградского АО.

На территории отдела МВД по районам Матушкино и Савелки было непривычно шумно: около 50 детей пришли сюда на экскурсию.

Сначала помощник начальника по работе с личным составом полковник внутренней службы Александр Денисов привел детей в фойе и рассказал о работе Дежурной части. Тут им рассказали о работе дежурных, о том, как они принимают информацию о правонарушениях, координируют работу полицейских.

Затем экскурсионная группа направилась знакомиться с деятельностью полицейских отдела. Больше всего детям понравился кабинет психолога. Экскурсия по отделу завершилась в актовом зале. Перед ребятами выступила старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних капитан полиции Екатерина Васильева . Она рассказала о вреде курения и наркотиков, об ответственности, к которой привлекаются подростки за совершение правонарушений и ответила на все вопросы, которые интересовали гостей.

Затем экскурсионная группа переместилась во двор, где дети вдоволь исследовали полицейский автотранспорт, пообщались с кинологами, поиграли с собаками. Когда же они переместились к площадке со специальными средствами и учебным оружием — радости не было предела: мальчишки и девчонки примеряли бронежилеты, каски, противогазы, рассматривали пистолет Макарова и автомат Калашникова, учились пользоваться ручным металлодетектором. Инструкторы Центра служебной и боевой подготовки УВД по Зеленоградскому АО рассказывали о каждом представленном предмете и ответили на все вопросы юных почемучек.

Настало время демонстрации боевых приемов борьбы. Инструкторы ЦСиБП УВД по Зеленоградскому АО старший лейтенант полиции Иван Алтынников и младший лейтенант полиции Сергей Кулик продемонстрировали приемы самообороны. В конце мероприятия инструкторы представили вниманию гостей показательное выступление: «злоумышленник» похитил у женщины сумочку, а полицейские на служебном автомобиле с воем сирен догнали его, задержали и под аплодисменты детей вернули «потерпевшей» сумочку.

Видео:

Закончилось это мероприятие общей фотографией перед входом в отдел. Многие мальчики и девочки уходили из отдела в твердой уверенности, что через несколько лет они вернутся сюда, чтобы стать полицейскими и защищать жителей Зеленограда.