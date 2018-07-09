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Маленький косуленок из выборгского леса получил имя
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Маленький косуленок из выборгского леса получил имя 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Найденный в лесу Выборгского района Ленинградской области косуленок получил имя.
Специалисты центра «Велес», на попечении которого оказался малыш, назвали косуленка БорЕй, в честь бога северного ветра. Животное также ласково называют Боренькой.
Малыш чувствует себя хорошо, вдоволь кушает и активно идет на поправку. Совсем недавно у Борея даже не было сил стоять. Сейчас косуленок уверенно стоит на ногах.
Молодую косулю нашли в лесу Выборгского района днем 30 июня. Малыш весил всего чуть больше килограмма. Какое-то время косуленок отказывался кушать.
Российский карантинный центр диких животных «Велес», находящийся во Всеволожском районе Ленобласти, занимается реабилитацией диких животных. Совсем недавно центр приютил маленьких лисят, которые остались без мамы. Они, кстати, тоже чувствуют себя хорошо.
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