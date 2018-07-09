8 вещей (и людей), которые бесят нас в Instagram

«Говорящие головы»

Сториз — это новый черный: на них подсели если не все, то практически все. Если вы не блогер топового уровня, то 20 раз подумайте, прежде, чем выложить сэлфи-видео, на котором вы что-нибудь комментируете. Статистика беспощадна: подавляющее большинство юзеров смотрит сториз без звука, поэтому в своем ролике вы выглядите как голова, раскрывающая рот. Если честно, то ни красы, ни радости. Поверьте, только ваши истинные фанаты достанут наушники, чтобы послушать, о чем вы там активно вещаете. Остальные просто поржут. Или пролистают.

Слишком много сториз

Да, тех, кто не постит «истории», можно ласково называть староверами, потому что все прогрессивное человечество их активно пилит. Беда только в том, что иногда слишком активно. Не каждому человеку под силу просмотреть 20 сториз подряд от одного юзера. Это может быть интересно, если вы, например, снимаете как бог. Или показываете в более или менее прямом эфире какой-нибудь классный концерт/лекцию/свадьбу Джастина Бибера . Но если вы не Мадонна , то мало кому интересно, как вы проснулись, сварили кофе, приехали в офис и вот это все. Постарайтесь ограничивать себя хотя бы пятью «историями» в день, если не хотите, чтобы лента вас прокляла.

Слишком много всего

Да, все ваши друзья страшно рады, что вы наконец-то уехали в отпуск и с нетерпением ждут фотографий в купальнике. А вы — вот как на зло! — никак не можете выбрать одну из 20 картинок: на всех вы, вроде бы, одинаково прекрасны. Если руки чешутся выложить все, научитесь пользоваться галереей. Не нужно сливать в ленту сразу 20 плюс-минут одинаковых фотографий. Это выводит из себя, поверьте.

Фото интимных моментов

И мы сейчас не про секс. Если человек выносит на суд общественности все, что делает, это начинает казаться странным. Да, если вы бьюти-блогер, никто не осудит вас за фотографию в маске со слизью улитки. Подписчики фитнес-тренера наверняка восхитятся тем, как он качает пресс. Но если вы каждый день демонстрируете своим немногочисленным фолловерам, как выщипываете брови или примеряете платье в магазине, то рано или поздно вы их достанете и они от вас отпишутся. И мы тоже.

Подписчики-призраки

Иными словами, прекрасные люди, которые подписаны на профиль, но никогда не лайкают никакие фотографии (даже очень красивые). Зачем вы здесь? Если вам не нравятся фотографии этого юзернейма, просто отпишитесь от него.

Пиксельные/размытые/ужасного качества фотографии

Иногда кажется, что многие пользователи «Инстаграма» понятия не имеют, в каком мы веке. Владельцев некоторых аккаунтов так и хочется спросить: «Вы что, на городской телефон снимаете?»

Всезнайки

У нас плохие новости: есть вы съездили в Турцию и на Кипр, это еще не сделало вас трэвел-блогером. Возможно, вашим подписчикам будет интересно, если вы дадите им парочку дельных (!) советов, но не спешите переводить аккаунт в разряд «бизнес» и ждать небывалого прироста фолловеров. Для этого нужна серьезная работа: просто так ничего не бывает, даже в «Инстаграме».

Философы

«Путь к мечте начинается с первого шага», — пишет новый инста-Сократ под своей фотографией с пляжа. Все-таки форма должна соответствовать содержанию, поэтому вряд ли стоит снабжать снимок в бикини глубокомысленной цитатой. Все и так все поняли, ага.