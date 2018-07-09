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Сотрудники Госавтоинспекции помогли жителю Севастополя вернуть забытый в маршрутке мобильный телефон
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Сотрудники Госавтоинспекции помогли жителю Севастополя вернуть забытый в маршрутке мобильный телефон 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
26-летний Владислав после окончания рабочего дня ехал домой в одной из городских маршруток. Когда он вышел на своей остановке понял, что оставил мобильный телефон на пассажирском сидении. Мобильный телефон стоимостью несколько десятков тысяч рублей был значительно ценнее для владельца, в нем находилась важная информация, адреса, номера телефонов.
С сожалением, глядя вслед уезжающей маршрутке, парень увидел стоящий патрульный автомобиль ДПС и понял, что только полицейские смогут ему помочь. Он обратился к инспектору дорожно-патрульной службы. Полицейские нашли маршрутку на конечной остановке, но телефона в ней не оказалось.
Инспектор ДПС уточнил у Владислава номер пропавшего телефона и позвонил.
Надежды было мало, ведь не секрет, что в подобных ситуациях злоумышленники, как правило, сразу же извлекают из мобильного телефона сим-карту и выбрасывают её.
Однако после нескольких гудков ответил звонкий юный голос. Мальчик назвался Вадимом и сообщил, что обнаружил мобильный телефон на сидении в маршрутке. В списке контактов 10-летний мальчик нашел номер родителей хозяина телефона и сообщил им о своей находке.
Сотрудники полиции приехали к Вадиму, и он вернул владельцу мобильный телефон. Владислав выразил слова благодарности сотрудникам ДПС, которые помогли ему вернуть мобильный телефон, и искренне поблагодарил мальчика за его честность и отзывчивость.
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