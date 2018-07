Территория равенства. Чем работа в IT-компаниях привлекает женщин

В России на деловых форумах, посвященных обсуждению высоких технологий, вы вряд ли встретите беременных женщин на поздних сроках или мам, прогуливающихся с малышами в кенгурятниках в поисках инвесторов. За границей на крупнейших мероприятиях — это первое, что бросается в глаза людям, приехавшим из России.

На протяжении последних десятилетий крупные IT-компании стремились увеличить долю женщин среди своих сотрудников, организуя различные программы поддержки. Например, Google запустил серию мероприятий Women Techmakers и кампанию Made With Code. Cisco , HP, Intel , Yelp и Texas Instruments осуществляют спонсорство, менторинговые и коучинговые программы для женщин. LinkedIn устраивает ежегодные женские хакатоны. А компания Microsoft предлагает оплачиваемые страховки и гибкий график работы, если того требует уход за детьми.

Лондонское издание Computing два года подряд объявляет конкурс Women in IT Excellence Awards, а также проводит форум The Women in IT. Основная задача — показать все преимущества IТ-сферы для женщин. А по данным глобальных исследований рекрутинговой компании Harvey Nash, за одну и ту же работу IТ-директорам — женщинам в Европе платят в среднем больше, чем мужчинам.

И все-таки несмотря на громадную работу по вовлечению женщин в IТ, их количество не только не прирастает бешеными темпами, но и сокращается в некоторых странах Европы. IT-сфера по-прежнему считается «мужской», и очень сильны стереотипы о том, что женщине лучше выбирать какую-то более женскую профессию.

Как ни парадоксально, в России картина несколько иная. В нашей стране каждый проект поддержки женщин — это скорее имиджевое событие для IТ-компаний, которые хотят привлечь новых кандидатов и подчеркнуть свою социальную ответственность. Например, несколько лет назад победителем «Премии HR-бренд» стала компания АстоСофт с проектом «Апгрейд 3.0». Она предложила женщинам 30 лет и старше построить карьеру в IТ. Основными требованиями к желающим пройти переобучение стали базовое техническое или экономическое образование, а также высокая мотивация развиваться в данной сфере. После бесплатного обучения компания трудоустроила успешных кандидатов. Такие проекты можно пересчитать по пальцам, но несмотря на то, что в нашей стране пока нет глобальных и последовательных мер поддержки женщин, все больше российских женщин выбирают сферу IT для построения карьеры. По данным портала HeadHunter, за 2017 год количество резюме женщин в IT-секторе увеличилось более чем на треть: 70 000 против 45 000 в прошлом году.

Истоки интереса к IТ-сфере в нашей стране имеют глубокие корни. В советское время в России почти не было разделений между мужскими и женскими специальностями. «Политика партии» диктовала вовлечение женщин в среду общественного производства. Они осваивали массу технически сложных профессий: женщины работали инженерами и мастерами цехов, строителями и железнодорожными рабочими, водителями трамваев, комбайнов и машинистами подъемных кранов. Кроме того, в СССР национальным приоритетом было развитие науки и общедоступное техническое образование. До сих пор в России, по данным ЮНЕСКО, в научные исследования вовлечен 41% женщин, тогда как в мире этот показатель достигает 29%. В Великобритании около 4% изобретателей-женщины, а в России их почти в четыре раза больше —15%.

Данные исследования Microsoft подтверждают, что среди российских девочек в возрасте 11–18 лет интерес к точным наукам выше, чем в Европе. В России будущую профессию с точными науками связывают в своих представлениях более 50% девочек, в европейских странах — 40%.

Фундаментальное техническое образование и ломка стереотипов, возрастающий интерес подрастающих девочек к IТ — это базис, который создает очень благоприятную среду для увеличения доли женщин в этой сфере. Важным фактором являются и привлекательные зарплаты. Согласно опросу 2017 года, проведенному компанией Head Hunter, в IТ стремится перейти больше всего представителей других профессиональных областей — там хотел бы работать каждый пятый российский соискатель. По данным исследования, 54% женщин выбрали IT благодаря высокой заработной плате.

За последние годы появилось множество ярких стартапов в IT-сфере, запущенных женщинами. Например, ImageAiry, платформа для сервисов по спутниковой съемке, созданная в январе 2013 года Екатериной Котенко-Ленгольд и Александрой Кудряшовой. Проект занял второе место на конкурсе стартапов в Хельсинки. В настоящее время ImageAiry слились с американской компанией AstroDigital. Проект CrocoDie, основанный 28-летней Ксенией Загоскиной, был признан лучшим российским стартапом 2017 года. В его основе — приложение, которое позволяет определять местоположение ближайшего эвакуатора при поломке машины. Стартапы, основанные женщинами, в целом оказываются на 10% доходнее и обеспечивают в два с половиной раза более высокий возврат на инвестиции.

Но и это еще не все. Большинство российских женщин вынуждены работать для того, чтобы содержать семью. Мало кто может позволить себе с рождением ребенка выйти в долгий декрет и заниматься только домашним хозяйством. Невозможно себе представить, чтобы женщина в нашей стране жила за счет пособия, особенно если говорить о матерях-одиночках.

Сейчас в России сложилась ситуация, когда впервые за многие годы женщины могут не только продолжать строить карьеру и совершенствовать свои профессиональные навыки, но и заниматься воспитанием детей, так как IТ-сфера предоставляет более человечные условия работы. Например, в Яндексе 30% женщин возвращается на рабочее место после декрета в течение полугода, а 50% в течение года, поскольку всегда есть возможность договориться о гибком рабочем дне. Доля соискателей, для которых важен гибкий график, в сфере ИТ примерно в два раза выше, чем в среднем по рынку. Удаленная работа — одна из причин, почему все больше женщин выбирают карьеру в IТ. Около 29% женщин уже совмещают работу в организации с удаленным выполнением задач, и их доля постепенно будет расти.

