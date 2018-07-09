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Роспотребнадзор обнаружил плесень в цехе с квасом на Кубани
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Роспотребнадзор обнаружил плесень в цехе с квасом на Кубани 

360tv.ru 1 час назад
Прокуратура и сотрудники Роспотребнадзора проверили цех, где производят Тимашевский квас (Краснодарский край). Об этом сообщили в паблике «Сочи/Адлер/Краснодар» в социальной сети Instagram.
Видео снял один из пользователей Сети. На кадрах видно, что сотрудница работает без специальной формы. На дне бочек с квасом видна плесень. Представители прокуратуры назвали обстановку в помещении антисанитарной.
«Хоть кто-то открывает нам глаза на то, что мы пьем!», — прокомментировал один из подписчиков.
По словам одного из юзеров, он купил местный напиток для своего ребенка. Позже несовершеннолетний попал в больницу, где ему поставили три капельницы.
В цехе работают два человека — женщина и молодой человек. По словам бизнесвумен, свою организацию она зарегистрировала как общество с ограниченной ответственностью. Необходимые документы должным лицам во время проверки она не предоставила: они, по словам работницы, находятся у бухгалтера. Беспорядок в цехе женщина объяснила ремонтом.
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