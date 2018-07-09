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«Дыхание лета» прозвучало в библиотеке на Энергетической
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«Дыхание лета» прозвучало в библиотеке на Энергетической 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
В библиотеке № 118, которая расположена на Энергетической улице, 7 июля прошел концерт камерной музыки «Дыхание лета». Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
— Для гостей учреждения культуры были исполнены произведения самых известных композиторов на скрипке и фортепиано. В рамках вечера звучали работы Баха, Чайковского, Рахманинова и многих других, — сообщил Тепляков.
Концерт проходил по адресу: улица Энергетическая, дом 4. (вт)
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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