«Дыхание лета» прозвучало в библиотеке на Энергетической 

В библиотеке № 118, которая расположена на Энергетической улице, 7 июля прошел концерт камерной музыки «Дыхание лета». Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
— Для гостей учреждения культуры были исполнены произведения самых известных композиторов на скрипке и фортепиано. В рамках вечера звучали работы Баха, Чайковского, Рахманинова и многих других, — сообщил Тепляков.
Концерт проходил по адресу: улица Энергетическая, дом 4. (вт)