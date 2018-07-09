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Северяне могут поддержать онлайн-голосами студентку САФУ, борющуюся за звание «Королева Весна-2018»
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Северяне могут поддержать онлайн-голосами студентку САФУ, борющуюся за звание «Королева Весна-2018» 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Студентка САФУ Валерия Кетова стала одной из восьми участниц XXVII Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева Весна-2018», проравшихся в финал. Заключительное шоу пройдет в Минске 10 июля, на нем и определится победитель.
В Беларуси Валерия представляет Русский Север и Арктику
А помочь Валерии стать обладательницей титула «Королева Весна ONLINE» северяне могу уже сегодня, проголосовав за нее в группах «Молодежь Беларуси» и «Знамя юности».
О себе девушка рассказывает, что любит спорт: лёгкую атлетику, спортивное плаванье, баскетбол, гимнастику на полотнах. Также она не представляет свою жизнь без благотворительности, устраивает проекты для детских домов, помогает приютам бездомных животных области.
Архангелогородцам Валерия знакома по участию в конкурсах «Краса Арктики» и «Мисс студенчество России». Девушке уже не раз в конкурсах помогала поддержка северян — так, во время участия в конкурсе «Краса Арктики» в 2017 году она не получила главный приз, но была признана лучшей на конкурсе по мнению читателей 29.ru.
За корону «Королевы Весны» архангелогородка поборется с семью другими студентками из Беларуси, России, Армении и Латвии.
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