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Работники ямальского колледжа пожаловались в прокуратуру на нарушения в столовой
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Работники ямальского колледжа пожаловались в прокуратуру на нарушения в столовой 

N24.ru 1 час назад
Фото: N24.ru
Работники ямальского колледжа заявили в прокуратуру о нарушениях в местной столовой. После жалобы коллектива «Тарко-Салинского профессионального колледжа» надзорное ведомство провело проверку. Как выяснилось, в столовой колледжа действительно допускались нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства: ненадлежащим образом хранились чистые столовые приборы, неправильно отбирались суточные пробы, а примерное меню для детей не соответствовало фактическому по представляемым блюдам.
«Доставка продуктов питания в колледж осуществлялась индивидуальным предпринимателем на автомобиле, не имеющем санитарного паспорта. У лица, ответственного за доставку продуктов, отсутствовали санитарная одежда и медицинская книжка», — сообщается на сайте ямальской прокуратуры.
По итогам проверки заведующая пищеблоком привлечена к дисциплинарной ответственности. После прокурорского представления в столовой колледжа были устранены нарушения саннорм, предприниматель, доставляющий продукты, оформил санитарный паспорт на автомобиль, закупил необходимую одежду и прошел медосмотр. К ответственности привлечен и директор образовательного учреждения..
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