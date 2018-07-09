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В Пензе подросток погиб при попытке снять грозу на телефон
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В Пензе подросток погиб при попытке снять грозу на телефон 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Пензенской области семнадцатилетний молодой человек погиб, пытаясь снять грозу на камеру телефона, сообщает РИА «Новости».
8 июля подросток пытался заснять грозу на мобильный телефон, вероятно, не удержался и упал на козырек подъезда с седьмого этажа, где проживал. Он умер в реанимации, куда его доставили с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ноги.
Министр образования региона Александр Воронков обратился к подросткам с призывом быть осторожнее.
"Не делайте селфи в экстремальных условиях, не катайтесь «зацепером» на железнодорожном транспорте, не пытайтесь проникнуть на строительные объекты, а тем более устраивать там игры, не купайтесь в необорудованных для этого местах. Помните, ваша жизнь и здоровье — в ваших руках", — сказал он.
Также министр попросил родителей уделить особое внимание этому инциденту и серьезно поговорить со своими детьми.
Ранее сообщалось, что в Ярославской области подросток, пытаясь сделать селфи, зацепился за линию электропередач и упал с моста.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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