Фриволите: учимся азам и плетём чокер и браслет

Что такое фриволите?

Фото: makikoitoh.com Фриволите́ (от фр. Frivole — пустой, легкомысленный) — техника плетения ручного кружева при помощи специальных челноков или иглы с тупым концом. Кружево фриволите применяется для отделки одежды, для создания аксессуаров, украшения скатертей, салфеток, покрывал и т. д.

Фото: etsystudio.com Фриволите отличается от остальных видов кружева в первую очередь тем, что из-за использования прочных ниток или даже тонкого шнура и жёстких узлов оно довольно хорошо держит форму. Чем-то фриволите напоминает макраме (техника узелкового плетения), но отличается от него большим изяществом и тонкостью работы. В технике фриволите можно сплести как, например, нарядный воротничок, если взять тонкие нитки, так и сохраняющий форму браслет, колье, серьги или другие аксессуары, если воспользоваться материалом поплотнее. Прежде фриволите использовали в первую очередь для создания кружевного полотна или элементов отделки одежды, сегодня же эта техника часто используется для изготовления необычных украшений и аксессуаров.

Фото: etsy.com Фото: @oranebevelacqua

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Фото: etsy.com Фото: etsy.com Фриволите: история

Фото: @tomomikonochika

История возникновения этого вида рукоделия покрыта тайной. Одни источники утверждают, что фриволите «выросло» из мастерства рыбаков, плетущих сети. Другие — что техника плетения кружев с помощью челнока родилась на Востоке и оттуда пришла в Европу. Третья версия говорит о возникновении и совершенствовании такого плетения в европейских монастырях, четвёртая — о том, что фриволите появилось «в домашних условиях», в рукодельной среде.

Так или иначе, в близком к нынешнему виде это рукоделие обрело популярность только в XIX веке. Первые упоминания о «frivolite» встречаются в европейских книгах по рукоделию 20-х годов того века: вместе с выкройкой платья даётся указание украсить его ажурным воротничком в этой технике.

Упоминание о воротничке фриволите как украшении для платья

Одно из первых печатных руководств по фриволите

Фото: livemaster.ru/viad

Исследователи констатируют: изобретение техники фриволите дало рукодельницам куда более простой и быстрый способ изготовления кружева, чем это было прежде. Плести кружева челноком оказалось не так сложно и долго, как традиционно, на коклюшках. Сначала в технике фриволите делали простые вещи, вроде несложной кружевной тесьмы, но техника быстро развивалась: вскоре с её помощью стали выполнять воротники, жабо, салфетки, мерное кружево, вееры, зонтики и так далее.

Фото: @ruru_817 В России первые книги по фриволите появились в 80-х годах XIX века. После революции это рукоделие было почти забыто. Возрождение началось в 1960-е в Прибалтике, а в 1970-80 годы клубы по фриволите стали появляться в Москве и Ленинграде. Сегодня эта техника переживает новое рождение: с её помощью делают оригинальные украшения и аксессуары, выглядящие одновременно изысканно и необычно.

Фото: @elenlukashova

Фриволите для начинающих

Кружево в технике фриволите можно плести с помощью специальных челноков или с помощью толстой и длинной тупой иглы. У обоих способов есть свои приверженцы, суть же и результат узелкового плетения остаются прежними.

Фриволите с помощью челнока

Фото: @kelseyrkeane

Для начала нужно:

• нити для кружева;

• специальные челноки для фриволите (как минимум два);

• крючки для соединения элементов (толщина крючка для вязания зависит от толщины нитей);

• иглы для того, чтобы распускать неудачные фрагменты;

• ножницы.

О челноке — несколько слов дополнительно.

Фото: tattedtreasures.com Челнок — основное приспособление для плетения фриволите. По сути, он выполняет роль катушки, на которую намотана рабочая нить, но при этом сжатые пластины челнока выполняют роль ограничителя, не дающего нитке произвольно разматываться. Челноки делают разных размеров, из разных материалов и несколько разных конструкций. Для начала стоит выбрать пару простых челноков среднего размера из прочного пластика.

Фото: aliexpress.com Для тренировки выберите прочную, хорошо скрученную, не очень тонкую и не пушистую нитку (подойдут, например, хлопчатобумажные нитки для вязания). Подготовьте инструменты и намотайте нить на челнок.

Как намотать нить на челнок:

Теперь можно начинать работу.

Наглядное и понятное объяснение: узел фриволите

Перед работой с челноком можно потренироваться на толстых нитках или шнурах, чтобы понять принцип плетения.

Прямой и обратный узлы фриволите + пико: мастер-класс

Прямой и обратный узел — два главных элемента двойного узла, основного в фриволите, пико — маленькая петелька-украшение.

Кольцо и дуга фриволите: мастер-класс

Если присмотреться к работам в технике фриволите, можно увидеть, что кружево в основном состоит из колец и дуг.

В этом видео рассказано, как выполнить кольцо.

В этом — как выполнить дугу.

Освоив азы, вы можете попробовать сплести первое изделие, например, колье-чокер:

Фриволите с помощью иглы

Кружево в технике фриволите можно плести и без челнока, с помощью иглы. Иголка для такой работы нужна длинная, довольно толстая, с тупым концом и ушком, равным по ширине ширине самой иголки (не шире).

Также понадобятся:

— нитки;

— вязальный крючок;

— ножницы.

В этом мастер-классе показаны основные приёмы работы иглой и рассказано, как сделать браслет в технике фриволите: