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Анатолий Артамонов предложил развивать баскетбол и настольный теннис
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Анатолий Артамонов предложил развивать баскетбол и настольный теннис 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Кроме футбола, в Калужской области необходимо развивать и другие игровые виды спорта, такие, как баскетбол и настольный теннис. Об этом заявил губернатор Калужской области 9 июля на заседании регионального правительства. Предложение прозвучало на фоне увеличения количества юных калужан, желающих заниматься в детских футбольных секциях. Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, поводом к всплеску такого интереса стали успехи российской сборной на чемпионате мира. Родители потенциальных футболистов звонят в городскую футбольную школу «Торпедо». Тренеры стараются брать на просмотр всех. От учеников, помимо желания, требуется готовность посещать занятия регулярно. Анатолий Артамонов призвал и активнее использовать и тренировочные базы, построенные к чемпионату мира по футболу. «Мы построили два великолепных футбольных поля в Калуге, и еще будем строить, и не только в областном центре, но и в других местах. Я, кстати, вижу, что покрытие спортплощадок, которые мы уже построили во многих муниципалитетах, приходит в негодность. Это очень хорошо — значит они активно используются. Давайте запланируем их ремонт. Хуже, когда такие площадки простаивают десятилетиями и не требуют ремонта», — сказал глава региона. Напомним, тренировочная база «Спутник», построенная на Тульском шоссе в Калуге, должна стать основой для создания на Правобережье футбольного кластера.
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