«Сын». Премьера на Первом канале

Марией Мироновой. 12 июля в 21:35 и 13 июля в 21:30 вас ждет встреча с Андреем Мерзликиным

Тема фильма — актуальна, о ее существовании знают все, хотя бы понаслышке… Финляндия, наши дни. По анонимному доносу из семьи молодого перспективного политика и его русской жены социальные службы забирают сына. В жестоком обращении обвиняется мать ребенка.

События разворачиваются на фоне избирательной компании, в которой отец ребенка участвует в качестве лидера партии. Он вынужден делать нелегкий выбор между сохранением семьи и политической карьерой. Государственная машина не дает шансов матери вернуть сына законным путем. Героям фильма предстоит пройти через тяжелые испытания и совершить ряд поступков, ради семьи, ради любви, ради сына.

— Фильм «Сын» не про политику или какую-то конкретную ситуацию. Это размышления на больную тему, — рассказывает режиссер Слава Росс. — На примере одной европейской благополучной семьи мы показываем, как у русской женщины и ее финского мужа-политика в исполнении латвийского актера Андриса Кейшса отбирают шестилетнего ребенка. Семья, объединившись, начинает бороться с системой, с органами социальной опеки. В результате, Отец, чтобы вернуть мальчика, пытается получить над ним опекунство, и матери приходится в одиночку бороться с ювенальной юстицией в чужой стране. Когда я полностью погрузился в эту тему, был в шоке от того, насколько страшна эта проблема. Я сам отец троих детей, поэтому проект считаю очень важным. И я рад, что Мария Миронова согласилась принять участие в фильме. Она — точное воплощение образа русской женщины-матери. А в Риге мы нашли прекрасного юного актера Арсения Ромашина , который сыграл ее экранного сына Ванечку.

По словам продюсера картины Андрея Феофанова, авторы картины — единомышленники. Их позиция заключается в том, что семья — это главное, и ее нужно сохранять. В жизни из-за разницы менталитетов, законов и прочих преград, счастливые концы у подобных историй практически невозможны. Фильм Славы Росса дает Надежду. Вселяет Веру. И приносит Любовь. И это — практически первая художественная картина, в которой решились затронуть эту больную тему.