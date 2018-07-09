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Региональный конкурс «Хакатон Кавказ» пройдет в Махачкале (видео)
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Региональный конкурс «Хакатон Кавказ» пройдет в Махачкале (видео) 

Mirmol.ru 57 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Региональный конкурс «Хакатон Кавказ» пройдет в Махачкале (видео) Отборочный тур окружного конкурса «Хакатон Кавказ», который соберёт специалистов и изобретателей разных возрастов, пройдет с 13 по 15 июля в Махачкале. Участники должны за 48 часов решить поставленные перед ними технологические задачи и создать прототип или готовый к использованию продукт.
Победители регионального хакатона станут конкурсантами всероссийского мероприятия. Этот конкурс позволит талантливой молодёжи заявить о себе работодателям, которые будут присутствовать на нем и выиграть 1 миллион рублей. Лучший проект получит 500 тысяч рублей, второе место — 300 тысяч рублей, за третье — 200 тысяч рублей. Махачкалинский этап хакатона пройдёт с 13 по 15 июля в бизнес-инкубаторе «ПЕРИинновации.
Заявку можно оставить по ссылке: https://actum.online/HTEventCard?id=18  Задачи по разработке прототипов в пяти технологических сферах:
IoT (интернет вещей);
FinTech & Blockchain (ФинТех и блокчейн);
AR/VR (Дополненная и виртуальная реальность);
Big Data (Большие данные);
AI & Machine Learning (Искусственный интеллект и машинное обучение).
До начала конкурса участники, предварительно зарегистрировавшись, пройдут бесплатное образовательное мероприятие для представителей бизнеса „Спик Диджитал“.
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