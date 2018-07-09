Волгоградцев приглашают на ночной велопарад

В Волгограде 28 июня пройдет ночной велопарад от Краснооктябрьского до Ворошиловского района.

Как сообщают организаторы, маршрут проляжет по проспекту Ленина от «Царицынской оперы» до площади Советской. Регистрация участников состоится в 20:00, а старт велопарада — в 21:00. В конце мероприятия участников ждет выступление местного Dj. К участию приглашаются все желающие от 18 лет. Дети смогут присоединиться к велопараду только в сопровождении родителей.

Отметим, что первый ночной велопарад прошел в Волгограде в 2017 году. В нем приняло участие 700 человек.