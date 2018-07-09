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Совет ветеранов поселения Марушкинское поучаствует в экскурсии
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Совет ветеранов поселения Марушкинское поучаствует в экскурсии 

Префектура ТиНАО города Москвы 51 минуту назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Представители Совета ветеранов поселения Марушкинское примут участие в экскурсии. Информация об этом стала доступна 9 июля.
— В летний период мы стараемся чаще участвовать в культурных мероприятиях. Сейчас запланирована экскурсия в музей-заповедник Мураново. Он находится в Московской области. Отметим, что музей был создан потомками Федора Тютчева. Сейчас мы уточняем список людей от нашего объединения, которые отправятся на экскурсию. Предполагается, что желающих будет немало, — уточнили представители Совета ветеранов поселения Марушкинское.
Точная дата проведения мероприятия не известна. Предполагается, что экскурсия состоится в середине июля.
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