Как выглядят мужские слезы: 10 историй известных личностей

8 июля на стадионе в Сочи состоялся матч, который по праву называют историческим: сборная России боролась с Хорватией за выход в полуфинал ЧМ-2018. Основное время закончилось со счетом 1-1, за последующие 30 минут команды успели забить по одному мячу в ворота соперника. Исход игры решила серия пенальти, открытая Федором Смоловым. Нападающий выбрал довольно рискованный способ удара — в стиле чехословацкого полузащитника Антонина Паненки, когда мяч легко подсекается и летит прямо по центру ворот. Увы, трюк не удался, и Даниэль Субашич , вратарь сборной Хорватии, с пенальти справился. По итогам серии Россия уступила победу и покинула чемпионат.

В случившемся многие винят Федора, и обсуждение до сих пор не утихает: одни ругают футболиста за пижонский жест, другие списывают неудачный удар на волнение и усталость, третьи припоминают мужчине медийную активность и упрекают в недостаточной подготовленности. В числе критикующих Смолова — и сам Смолов. После окончания матча Федор долго сидел в центре поля в одиночестве и дал волю слезам. Но ответственность за нереализованный пенальти с себя не снял и публично извинился перед тысячами болельщиков:

«Вам есть, что сказать в мой адрес. На вашем месте я бы испытывал то же самое».

После матча Россия — Хорватия Смолов услышал и много слов поддержки: все же пенальти — это лотерея, а провалы случаются в жизни всех звезд футбола — скажем, того же Криштиану Роналду. Как и публичные слезы — от победы, поражения или травм. На ЧЕ-2016 Роналду неоднократно прятал лицо в ладонях, но самая драматичная сцена связана с финальным матчем чемпионата. Во время решающей игры с Францией Криштиану неоднократно сбивали с ног — после третьего раза форвард покинул поле на медицинских носилках. И вновь плакал, но не от боли, а разочарования, что не может помочь своей команде. К счастью для португальца, его команда тогда одержала победу, справившись без незаменимого игрока.

Фигуристы Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев в прошлом году триумфально выступили в Петербурге и выиграли чемпионат России. Прокат пары завершился громкими аплодисментами и слезами тренера — мужчину в товарищеских объятиях не сразу, но успокоили коллеги. Однако зрители увидели не слезы счастья, а срыв Александра. «Слезы я не смог сдержать из-за того, что у меня умерли родители в течение трех месяцев. Еще Никита Кацалапов травму получил, все покатилось, это был эмоциональный всплеск», — признался позднее Жулин.

Александр Жулин. Кадр из трансляции (Матч ТВ)

В начале прошлого года китайский канал Ace vs Ace подготовил программу, посвященную 40-летию каскадерской команды Джеки Чана. В студию артист пришел с молодыми трюкачами — старые же друзья обращались к Джеки с экрана. Наблюдая, как изменились его товарищи и с каким теплом они по-прежнему вспоминают Чана, мужчина с трудом справлялся с эмоциями. Когда Джеки отвернулся от монитора, его ждал сюрприз: все герои видеообращения стояли за его спиной. В момент встречи сдержать слезы не смог никто: ни ведущий, ни зрители, ни сам Джеки Чан.

В прошлом году киномэтр подтвердил, что является отцом дочерей Юлии Пересильд — теперь режиссер и актриса выходят в свет вместе с маленькими наследницами. Старшие дети Алексея уже выросли: сын Илья, например, пошел по стопам родителя и в прошлом году представил первую полнометражную ленту «Огни большой деревни». В работе принял участие и Учитель-старший, правда, всего лишь на один час. На съемочной площадке именитый режиссер указывал сыну-дебютанту на ошибки, после чего услышал: «Хорошо б ты, папа, уехал». Об инциденте Алексей вспоминал одновременно с усмешкой и слезами на глазах — очень уж переживает мужчина за будущее своих детей.

Алексей Учитель. Кадр из программы «Однажды», НТВ

Летом прошлого года Валерий плакал на свадьбе старшей дочери Инги, исполняя вместе с красавицей-невестой лирическую композицию — не будем спорить, в такой ситуации сложно удержаться от слез счастья. Но тронуть широкое грузинское сердце могут и истории совершенно чужого человека. Так случилось на шоу «Голос. Дети», где Меладзе восседал в кресле наставника. Выступление 11-летней Олеся Машейко с песней Елки «Грею счастье» зацепило Валерия. Певец, нажав заветную кнопку, повернулся к сцене и увидел девочку в темных очках. Оказалось, что Олеся не видит с рождения, потому строки «Глаза мои завязаны, но я все вижу!» зазвучали в ее исполнении совсем по-иному — они-то и заставили мужчину расчувствоваться.

В студии шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» еженедельно звучат личные признания и воспоминания знаменитостей, о которых без эмоций не могут говорить даже самые толстокожие, на первый взгляд, мужчины. В начале года зрителей программы своей искренностью и честностью удивил Алексей Глызин. 64-летний музыкант вспомнил о детстве, проведенном без родителей: после развода его отец не интересовался жизнью мальчика, а мать не могла воспитывать Алексея из-за инвалидности. Глызин рос в интернате, а летом жил у бабушки, однако мама все равно оставалась для артиста самым близким человеком. Ее не стало шесть лет назад, но воспоминания до сих пор отзываются в певце болью.

Алексей Глызи. Кадр из программы «Секрет на миллион», НТВ Егор Крид

Дерзкий, самоуверенный и практически бессердечный — таким поклонницы видят артиста Крида. О недоверии к миру Егор не раз говорил в интервью: «Я видел, как жены моих знакомых парней изменяют направо и налево. Мир у меня разрушился, и я перестал верить в любовь, в чувства». Однако сильнейшая любовь в жизни рэпера есть — к родителям. К отцу и матери со словами благодарности и нежности юноша обращается и со страниц личного блога, и с экранов, и со сцены — как сделал на большом сольном концерте. Трогательная речь закончилась слезами Егора, организаторам пришлось даже приглушить свет, чтобы дать артисту время взять себя в руки. Впрочем, эмоций Крид не стеснялся, заявляя, что мужчине не стыдно плакать от счастья и гордости за близких.

Зарубежный коллега Егора — парень чересчур эмоциональный. Он может вступить в перепалку с фанатами, рассердиться из-за не слишком теплого приема, разбить микрофон и многое-многое другое. При этом взрывная эмоциональность сочетается в Джастине с ранимостью: юноша проявляет эмоции на сцене куда чаще предыдущей персоны, и для этого R&B-певцу не всегда нужен повод. Бибер может прослезиться в разгар исполнения собственной песни — просто из-за трогательности момента и переполняющих чувств, как это случилось на Video Music Awards в сентябре 2015-го.

Джастин Бибер. Фото: youtube.com, Clevver Music,

Денис Черышев , игроки и болельщики сборной России

Говоря о поражении от Хорватии, плакал Артем Дзюба ; прощаясь с чемпионатом, плакал Неймар; провожая команду домой, плакали аргентинские болельщики. Эмоции на футбольном поле — дело нередкое. Но куда сильнее отпечатываются в памяти слезы радости, нежели разочарований. «Я, как и вся страна, немного поплакал. Мне кажется, еще немного поплачу. Ничего, это хорошие слезы. Мы долго к этому шли, стремились. Мы очень довольны и хотим продолжать так же», — говорил Черышев после матча со сборной Испании в 1/8 ЧМ-2018. Вместе с Денисом утирали слезы и его товарищи по команде, и болельщики на трибунах, и зрители у экранов — независимо от пола, возраста и знаний о футболе.

Сборная России после победного матча с Испанией. Фото: Globallook