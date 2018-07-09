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Туристка случайно повторила мем «неверный парень» и прославилась
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Туристка случайно повторила мем «неверный парень» и прославилась 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Жительница ЮАР Тришна Пема (Trishna Pema) во время поездки в Италию позировала с мороженым на камеру, и снимок случайно оказался поразительно похож на популярный мем «неверный парень». Фото опубликовала ее подруга Амаль (Amahle) в Twitter.
На снимке видно, что прямо за главной героиней по улице прогуливаются за руку парень с девушкой. Выражение лица незнакомца в точности повторяет мимику героя из мема. Его спутница также случайно скопировала эмоции другой героини вирусной картинки.
Подруга путешественницы выложила фото, указав, что композиция ей «кое-что напоминает».
Твит собрал более 185 тысяч ретвитов и почти 520 тысяч лайков. Многие пользователи восхитились тем, как случайный кадр оказался поразительно похож на знаменитый снимок. Другие обратили внимание на то, с каким вожделением девушка на переднем плане смотрит на мороженое. «Мне определенно нужен человек, который будет смотреть на меня с такой страстью, как твоя подружка смотрит на мороженое!» — написал один из юзеров.
Мем под названием «неверный парень» приобрел популярность летом 2017 года: пользователи сети обнаружили в фотобанке странный снимок, на котором парень, идущий за руку с одной девушкой, похотливо засматривается на другую. Позднее картинку окрестили мемом на все случаи жизни.
В ноябре 2017 года героев прославленного фото обнаружили и на других снимках из фотобанка, составив из них «неожиданную и захватывающую предысторию».
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