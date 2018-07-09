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Благовещенский хор победил на конкурсе в ЮАР
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Благовещенский хор победил на конкурсе в ЮАР 

Ревизор.ru 42 минуты назад
Фото: Ревизор.ru
Новость о победе была опубликована на официальной странице коллектива в Instagram. «В обоих номинациях были очень сильные конкуренты, так что каждая десятая балла выстрадана часами кропотливых трудов», — рассказали участники коллектива через социальные сети. Всемирные хоровые игры проходят южно-африканском городе Цване с 4 по 14 июля. «Детство» стал одним из пяти хоров, которые представляют Россию. Коллектив из 40 хористов, дирижера и концертмейстера отправились на конкурс благодаря поддержке родителей и средствам, выделенным из городского бюджета. Ради победы участники хора репетировали поздним вечером, чтобы привыкнуть к смене часовых поясов. «В Цване очень холодно — ночью температура опускается до минус пяти. Конечно, мы знали, что в Африке сейчас зима и собрали детям теплые вещи, но не были готовы к тому, что в жилых домах нет отопления — ребятам пришлось спасаться обогревателями и беречь голос. Что касается выступлений, то не все они дались просто. Если в номинации „Молодежный хор“ детям было понятно, что они займут место: им аплодировали стоя, на овации не скупились даже члены жюри, то в „Духовной музыке“ ребята закончили выступление едва ли не в тишине и думали, что провалились. После некоторые девочки плакали, хотя, посмотрев запись, понимали, что выступили достойно. Видимо, сама духовная музыка такова, что аплодировать и бурно выражать эмоции не принято. На самом деле их оценили по достоинству и об этом говорит красноречивей всего говорит полученное „золото“, — передает пресс-служба администрации Благовещенска слова мамы хористки Анастасии Ивановой. Помимо выступлений для коллектива подготовили развлекательную программу. Хор посещает экскурсии — был в сафари-парке и африканской деревне.
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