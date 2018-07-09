Калининградской роженице провели операцию на открытом сердце сразу после кесарева сечения

На прошлой неделе специалисты Регионального перинатального центра и Центра высоких медицинских технологий провели двойную операцию роженице: сразу после кесарева сечения врачи провели замену сердечного клапана. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Как рассказала главный врач перинатального центра Ольга Грицкевич, у 35-летней пациентки был врождённый порок сердца, поэтому за её беременностью наблюдали с малых сроков. На 33-й неделе консилиум ведущих специалистов региона в области акушерства и гинекологии и сердечно-сосудистой хирургии принял решение о проведении двойной операции в Федеральном центре высоких медицинских технологий (ФЦВМТ).

"Сам по себе этот порок не является противопоказанием для родов. Ситуация становится жизнеугрожающей, когда существенно нарушается кровообращение и этот процесс развивается очень быстро. Именно так и произошло с нашей пациенткой. Чтобы сохранить обе жизни, медлить было нельзя: ситуация стала крайне опасной", — пояснил заместитель главного врача по хирургии ФЦВМТ Виктор Цой . Две операционные бригады работали одновременно. Сначала с помощью акушеров-гинекологов перинатального центра, выполнивших кесарево сечение, родился мальчик весом 2250 граммов, ростом 47 сантиметров. Затем бригада кардиохирургов во главе с главным врачом ФЦВМТ Юрием Шнейдером провела пациентке операцию по замене аортального клапана сердца.

"Это очень редкая клиническая ситуация в медицинской практике, в нашем регионе — первая и очень ответственная для всех: акушеров-гинекологов, неонатологов, кардиохирургов, кардиологов, анестезиологов, других специалистов. Операция по замене клапана — сложное вмешательство, проводится на открытом сердце с применением искусственного кровообращения. Мы сделали эту манипуляцию щадящим способом", — констатировал руководитель федерального центра.

Как отметили медики, всё прошло в штатном режиме и уже на следующий день пациентку перевели из реанимации в обычную палату.

"Рождение малыша впервые в регионе произошло в Федеральном кардиоцентре. После прохождения необходимой терапии ребёнок был переведён в перинатальный центр для дальнейшего выхаживания неонатологами. Сейчас он проходит у нас курс лечения и ждёт маму", — отметила главный врач перинатального центра Ольга Грицкевич.