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Бесплатный кинопоказ ко Дню семьи прошел в Ховрине
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Бесплатный кинопоказ ко Дню семьи прошел в Ховрине 

Управа района Ховрино города Москвы 37 минут назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В пятницу, 6 июля, в клубе «Огонек» района Ховрино прошел бесплатный показ семейного кинофильма «Мэри Поппинс, до свидания», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности.
Об этом рассказала художественный руководитель учреждения культуры Елизавета Говорова.
— Кроме того, после кинопоказа прошел мастер-класс по изготовлению семейных оберегов, в рамках которого дети и их родители узнали об истории оберегов на Руси, — уточнила Елизавета Говорова.
Напомним, клуб «Огонек» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 33А. (ео)
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