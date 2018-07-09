Бесплатный кинопоказ ко Дню семьи прошел в Ховрине

В пятницу, 6 июля, в клубе «Огонек» района Ховрино прошел бесплатный показ семейного кинофильма «Мэри Поппинс, до свидания», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности.

Об этом рассказала художественный руководитель учреждения культуры Елизавета Говорова

— Кроме того, после кинопоказа прошел мастер-класс по изготовлению семейных оберегов, в рамках которого дети и их родители узнали об истории оберегов на Руси, — уточнила Елизавета Говорова.

Напомним, клуб «Огонек» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 33А. (ео)