Столичная молодёжь примет участие в Московской смене форума «Александрова гора» 

250 юношей и девушек станут участниками Московской смены, которая впервые пройдёт в рамках молодёжного форума «Александрова гора». Молодые люди встретятся 19 июля в одноимённом парке на берегу Плещеева озера в Ярославской области.
В течение смены для ребят будут совмещены такие направления как военно-спортивное, духовное, театральное и экологическое. Проект поможет в дальнейшем формировании у столичной молодёжи активной гражданской и жизненной позиции. Это особенно актуально, так как столица является политическим, научным и культурным центром страны.
Форум «Александрова гора» пройдёт уже в третий раз и будет посвящён 800-летию князя Александра Невского, которое Россия отметит в 2021 году. Мероприятие состоится с 19 по 29 июля в культурно-историческом парке «Александрова гора» на берегу Плещеева озера рядом с историческим и культурным местом «Александрова гора».