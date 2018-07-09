Столичная молодёжь примет участие в Московской смене форума «Александрова гора»

250 юношей и девушек станут участниками Московской смены, которая впервые пройдёт в рамках молодёжного форума «Александрова гора». Молодые люди встретятся 19 июля в одноимённом парке на берегу Плещеева озера в Ярославской области.

В течение смены для ребят будут совмещены такие направления как военно-спортивное, духовное, театральное и экологическое. Проект поможет в дальнейшем формировании у столичной молодёжи активной гражданской и жизненной позиции. Это особенно актуально, так как столица является политическим, научным и культурным центром страны.