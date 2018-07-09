Читателей библиотеки №27 Ховрина познакомят с новинками литературы по семейному воспитанию

Мероприятие «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома», приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, пройдет 14 июля в библиотеке № 27 района Хорвино.

Об этом сообщается на сайте библиотечной системы Северного округа.

«Дети и родители примут участие в литературных викторинах, настольных играх под открытым небом и познакомятся с новинками литературы по семейному воспитанию. Даже в ненастную погоду читальня продолжит свою работу в стенах библиотеки», — говорится в сообщении.

Напомним, библиотека № 27 находится по адресу: ул. Фестивальная, д. 67. Начало в 13.00. Вход свободный, предварительной регистрации не требуется. (ео)