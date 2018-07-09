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Читателей библиотеки №27 Ховрина познакомят с новинками литературы по семейному воспитанию
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Читателей библиотеки №27 Ховрина познакомят с новинками литературы по семейному воспитанию 

Управа района Ховрино города Москвы 35 минут назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Мероприятие «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома», приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, пройдет 14 июля в библиотеке № 27 района Хорвино.
Об этом сообщается на сайте библиотечной системы Северного округа.
«Дети и родители примут участие в литературных викторинах, настольных играх под открытым небом и познакомятся с новинками литературы по семейному воспитанию. Даже в ненастную погоду читальня продолжит свою работу в стенах библиотеки», — говорится в сообщении.
Напомним, библиотека № 27 находится по адресу: ул. Фестивальная, д. 67. Начало в 13.00. Вход свободный, предварительной регистрации не требуется. (ео)
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