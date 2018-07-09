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Краснодарская пловчиха побила юношеский рекорд России 34‐летней давности
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Краснодарская пловчиха побила юношеский рекорд России 34‐летней давности 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
14‐летняя жительница Краснодара Анастасия Сорокина побила юношеский рекорд России, который принадлежал Елене Дендеберовой с 1984 года. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс‐службу администрации Краснодарского края.
На юниорском первенстве Европы в Хельсинки девушка участвовала в заплыве на 200 метров. Она завоевала золотую медаль.
«Я знала о существовании такого рекорда, но не знала его времени, поэтому не нацеливалась на него. Но я очень рада, что смогла его побить», — рассказала Анастасия Сорокина.
Она занимается в Центре олимпийской подготовки по плаванию Краснодарского края.
На юниорском первенстве Европы медаль также завоевал 18-летний Александр Шумилов. В составе сборной он взял «золото» в эстафетном плавании 4×100 метров вольным стилем. По результатам эстафетного плавания 4×200 метров вольным стилем он поднялся на вторую ступень пьедестала.
На первенстве Европы сборная России заняла первое место в командном зачете.
Красноярская спортсменка завоевала «серебро» в первенстве России по легкой атлетике среди юниоров.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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