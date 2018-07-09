Краснодарская пловчиха побила юношеский рекорд России 34‐летней давности

14‐летняя жительница Краснодара Анастасия Сорокина побила юношеский рекорд России, который принадлежал Елене Дендеберовой с 1984 года. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс‐службу администрации Краснодарского края.

На юниорском первенстве Европы в Хельсинки девушка участвовала в заплыве на 200 метров. Она завоевала золотую медаль.

«Я знала о существовании такого рекорда, но не знала его времени, поэтому не нацеливалась на него. Но я очень рада, что смогла его побить», — рассказала Анастасия Сорокина.

Она занимается в Центре олимпийской подготовки по плаванию Краснодарского края.

На юниорском первенстве Европы медаль также завоевал 18-летний Александр Шумилов . В составе сборной он взял «золото» в эстафетном плавании 4×100 метров вольным стилем. По результатам эстафетного плавания 4×200 метров вольным стилем он поднялся на вторую ступень пьедестала.

На первенстве Европы сборная России заняла первое место в командном зачете.

Красноярская спортсменка завоевала «серебро» в первенстве России по легкой атлетике среди юниоров.