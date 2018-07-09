Девушка из детдома уверяет, что ее мать — Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс решилась рассказать о трагедии, которая произошла в ее жизни 26 лет назад, после того, как появилась девушка, утверждающая, что она — дочь телеведущей и ее бывшего мужа Юрия Стыцковского.

Бледанс рассказала, что однажды вечером, будучи беременной своим первенцем, она пошла в Ялте гулять в парк. Там на нее напал какой-то мужчина.

Эвелине удалось от него отбиться, но в результате нервного потрясения она попала в роддом. Там ей и мужу сказали, что ребенок родился мертвым. Сама же она ничего не помнила, потому что была в шоке, а младенца даже мертвым им не показали.

Несчастье разобщило супругов: тогда Эвелина считала мужа виноватым в том, что его не было в тот момент рядом. Вместе они, однако, договорились о том, чтобы попытаться забыть этот тяжелый период.

И вот спустя 26 лет в программу «Прямой эфир» позвонила молодая женщина Анна Попова , которая воспитывалась в детдоме. Воспитатель, по ее словам, сказала, что она дочь Эвелины Бледанс.

Девушка признается, что по имеющимся у нее документам ее папа умер, а мама без вести пропавшая.

Сама же она родителей она не помнит. Однако несколько лет слова воспитателя не давали ей покоя, и она решилась на то, чтобы выяснить правду.