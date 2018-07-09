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Девушка из детдома уверяет, что ее мать — Эвелина Бледанс
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Девушка из детдома уверяет, что ее мать — Эвелина Бледанс 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Эвелина Бледанс решилась рассказать о трагедии, которая произошла в ее жизни 26 лет назад, после того, как появилась девушка, утверждающая, что она — дочь телеведущей и ее бывшего мужа Юрия Стыцковского.
Бледанс рассказала, что однажды вечером, будучи беременной своим первенцем, она пошла в Ялте гулять в парк. Там на нее напал какой-то мужчина.
Эвелине удалось от него отбиться, но в результате нервного потрясения она попала в роддом. Там ей и мужу сказали, что ребенок родился мертвым. Сама же она ничего не помнила, потому что была в шоке, а младенца даже мертвым им не показали.
Несчастье разобщило супругов: тогда Эвелина считала мужа виноватым в том, что его не было в тот момент рядом. Вместе они, однако, договорились о том, чтобы попытаться забыть этот тяжелый период.
И вот спустя 26 лет в программу «Прямой эфир» позвонила молодая женщина Анна Попова, которая воспитывалась в детдоме. Воспитатель, по ее словам, сказала, что она дочь Эвелины Бледанс.
Девушка признается, что по имеющимся у нее документам ее папа умер, а мама без вести пропавшая.
Сама же она родителей она не помнит. Однако несколько лет слова воспитателя не давали ей покоя, и она решилась на то, чтобы выяснить правду.
Как отреагировали на появление Анны Бледанс и Стыцковский, готовы ли они принять девушку, если она действительно их дочь, и что показал ДНК-тест? Об этом — программа "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале «Россия 1».
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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