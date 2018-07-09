5 советов, которые позволят дома делать массаж не хуже, чем в салоне

С появлением в современной жизни компьютеров, планшетов, функциональных телефонов, с легкостью заслуживших наше внимание, человека в буквальном смысле не оторвать от новомодных устройств. Все бы замечательно, но малоподвижный образ жизни отрицательно сказывается на состоянии здоровья, ухудшая не только зрение, но и структуру позвоночника. Ноющие боли в спине являются своеобразным сигналом к действию. Во избежание ряда проблем рекомендуется проходить курсы массажа, восстанавливая должную работу межпозвоночных дисков. МедикФорум подготовил статью, в которой вы ознакомитесь с важной информацией, как правильно делать массаж, чтобы не навредить, а также поэтапно разберем сам процесс. Массаж спины зачастую назначается пациентам, имеющие патологии, как грыжа, протрузии, остеохондроз или другие заболевания, возникающие при нарушении дегенеративно-дистрофических процессов.

Как правильно делать массаж

Лечебный массаж помогает человеку не только улучшить состояние здоровья, но и зарядится бодростью на предстоящий день. При правильном выполнении сеанса укрепляются мышцы, обменные процессы в хрящевых тканях позвоночника, что позволяет человеку больше не испытывать болевые ощущения, мучащие его на протяжении длительного времени. Не стоит забывать и о том, что сеанс массажа улучшает кровообращение в сосудах, благодаря чему нормализуется артериальное давление. Теперь о скачках и перепадах давления можно забыть, наслаждаясь яркими моментами собственной жизни. В основе массажа лежит своеобразная техника движения по путям кровообращения и тока лимфы. Массажист работает только со спинными мышцами, не затрагивая сам позвоночник. Проблемы, возникающие с хребтом, являются специализацией мануального терапевта имеющего необходимые навыки и должное образование, позволяющее заниматься вопросами такого характера.

Подготовительный процесс к массажу

К выбору массажного салона нужно подходить с особой ответственностью. Атмосфера, царящая в середине помещения, должна расположить пациента к предстоящей процедуре. Приглушенная музыка, тусклый свет, как никогда, придется кстати. Обычно, человеку достаточно и десяти минут, чтобы настроиться на положительный лад, забыв на время о делах и проблемах. Перед началом процедуры, снимите все украшения и заколите длинные волосы, дабы не мешать специалисту, проводить массажную терапию.

Перед началом сеанса специалист тщательно вымывает руки, смазывая их натуральными маслами для беспрепятственного движения по коже. Пациент укладывается на жесткую поверхность. Зачастую массажные кабинеты оборудованы специальными кушетками, позволяющие комфортно провести время в период сеанса. Именно поэтому многие клиенты отказываются от проведения массажа в домашних условиях, отдавая свое предпочтение профессионально оборудованным кабинетам. Начиная работу, стоит прислушаться к мнению лежащего на столе человека. Исходя из его предпочтений, подберите идеальную тактику, которая поможет максимально расслабить мышцы спины. Как показывает практика, сильное воздействие или же, наоборот, слишком легкие движения по спине не принесут пациенту должного результата. Если человек испытывает болевые ощущения во время проведения курса стоит незамедлительно прекратить массаж. Классическая техника Пациент располагается животом вниз, руки по шву. Под голову кладут тонкую, но жесткую подушку, которая предотвращает продавливание. В случае если, человеку трудно повернуться на живот, допускается поворот набок. Поглаживания Любой массаж начинается с поглаживания. Легкими движениями рук специалиста затрагивается не только кожный покров, но и мышечная масса, постепенно увеличивая силу движения по периметру спины. Массажные движения начинаются от поясничного отдела, плавно перемещаясь к ключичной области, чередуя процесс вверх и вниз. Такая техника на начальном этапе разогревает мышцы спины перед началом интенсивного воздействия.

Выжимания Следующим этапом процедуры является выжимание. Положив одну ладонь на другую, максимально воздействуем на все мышцы по периметру спины, тем самым подготавливая их к процессу растирания. Растирание Одним из наиболее важных процессов в массаже является растирание. Обеими руками вдоль хребта растираем длинную мускулатуру позвоночника, начиная с крестцовой области плавно передвигаясь к затылку. В зависимости от ощущений пациента, процедуру можно повторить несколько раз. Переходя к широкой области, начинаем массировать поясничный отдел, двигаясь от таза к подмышкам. Завершая процесс, легкими движениями разотрите спину по всему периметру. Разминание Массаж спины продолжаем разминанием. В зависимости от ощущений человека его можно проводить различными способами вовлекая в работу одну или две руки. Для начала следует размять мышцы спины, расположившиеся вдоль хребта, а потом переходить к более широким участкам. Прорабатываем область от подвздошной кости до подмышек, тщательно массируя мышцы по кругу. Завершение массажа Обычно массаж заканчивают легким постукиванием ладони по периметру спины. Обязательно двигайтесь по всем линиям мышц, не допуская пропущенных участков, завершая сеанс поглаживанием. Массаж при остеохондрозе Среди пациентов, чаще всего обращающихся к специалистам по массажу, являются люди, имеющие заболевания остеохондрозом. После прохождения лечебного курса заметен ряд улучшений: — снимаются болевые спазмы; — улучшается кровообращение; — уменьшается отечность; — значительно укрепляются мышцы спины;

Массаж спины при остеохондрозе является идеальным решением, как можно дольше продлить безболезненные ощущения в области спины, наслаждаясь яркими моментами жизни. На сегодняшний день существуют различные тактики проведения массажных сеансов, будто медовый или с применением банок. Изучив все тонкости проведения того или иного процесса, вы без проблем определите для себя наиболее эффективный метод, который поможет не только избавиться от ноющей боли в спине, но и хорошенько расслабится, получив при этом массу удовольствий. Ранее врачи назвали правила массажа лица.