Проверено на себе: где купить алкоголь в Дубае?

…и что за это будет

Вопросом, который вынесен в заголовок к этой статье, задаются многие туристы, и далеко не все знают на него ответ. ОАЭ, будучи мусульманской страной, ограничивают распространение алкогольных напитков. В этой статье мы рассмотрим все варианты поднятия настроения «капельным путем» в самом популярном эмирате — Дубае.

Полусухой закон

Для начала давайте разберемся, что же все-таки запрещено законодательством ОАЭ. Если в Шардже действует стопроцентный сухой закон, то Дубай в этом отношении более либерален. Здесь покупать и употреблять спиртные напитки можно только приезжим (не мусульманам) и только в специально отведенных для этого местах. К ним относятся в первую очередь бары, рестораны и ночные клубы, которые имеют соответствующую лицензию. На вынос в них ничего купить нельзя, придется пить внутри. Рестораны при отелях тоже входят в число точек по продаже алкоголя, главное отличие от остальных состоит в том, что во время Рамадана они открываются после 6 вечера.

Несмотря на поблажки для иностранцев, нарушение ими общественного порядка строго карается законом. Например, за появление пьяным на улице или пляже даже туристу грозит штраф. Наиболее серьезное наказание за вождение в нетрезвом виде — помимо материальной ответственности за это легко можно загреметь в тюрьму. Справедливости ради заметим — если вы подшофе возвращаетесь из ночного клуба к себе в гостиницу (пешком или на такси), вам ничего не грозит при условии, что вы не привлекаете к себе внимания окружающих. За распитие алкоголя в ОАЭ практикуют даже публичную порку палкой как водителей, так и оказавшихся рядом с ним пьяных пассажиров, правда, работает это наказание только для мусульман и действует лишь в некоторых эмиратах.

Где же еще можно купить алкоголь в Дубае?

Помимо заведений общепита распивать спиртные напитки без последствий можно в номере отеля. Остается только выяснить, где их взять. Самый удобный способ — привезти с собой или купить в магазинах Duty free по прибытии в аэропорт. Нормы дубайской таможни разрешают ввоз в эмират до 4 литров любых алкогольных напитков или до 48 банок пива объемом до 335 мл. Но и цены на алкоголь в дубайских магазинах Duty free радуют небольшой наценкой.

Кроме того, купить спиртное можно в специализированных магазинах сетей Mercantile Maritime International (MMI) и African & Eastern. Правда, эта опция малодоступна для туристов. Сделать это могут только не исповедующие ислам и достигшие 21 года жители ОАЭ и обладатели резидентской визы, получив в полиции специальную лицензию. Эта лицензия действует лишь в одном эмирате и позволяет не только покупать алкоголь на сумму не более 10% от месячной зарплаты, но и перевозить алкоголь из одного эмирата в другой, правда в небольших объемах — для личного потребления. Бутылка вина в таких магазинах стоит 8–19 долларов, водки — около 7–27 долларов, виски — до 55 долларов.

Есть и не совсем легальный способ — в Интернете несложно найти номера телефонов и адреса подпольных магазинов, реализующих алкоголь лицам без лицензии. Они характеризуются отсутствием вывесок, узнать их можно по надписи Parking at owners risk («Паркуйтесь на свой страх и риск»).

В Дубае становится всё более популярным сервис современных «бутлегеров» — предприимчивых экспатов, которые зарабатывают доставкой спиртных напитков 24 часа в сутки. Набрав один из таких номеров, я немного удивился, когда на другом конце провода мне ответили на русском языке с ярко выраженным кавказским акцентом: «Да, братуха, не вопрос, куда тебе привезти?» «Откуда вы знаете, что я русский?» — удивился я. «По этому номеру только русские звонят», — со знанием дела ответил бизнесмен.

Алкоголь в таком «магазине» стоит немного дороже, но по-прежнему терпимо. Так, за литровую бутылку виски или водки или небольшой ящик пива придется выложить от 150 до 250 от 40 до 70 долларов. В стоимость входит доставка в любую точку Дубая. По словам наших соотечественников, живущих в Дубае, за качество этих напитков переживать не стоит — обычно они покупаются в специализированных магазинах и перепродаются с небольшой наценкой.

Еще совсем недавно для того, чтобы затариться алкоголем, дубайским туристам приходилось ехать в другой эмират. Сейчас, как мы видим, эта проблема решена. Главное для туристов — в результате ее успешного «решения» не нажить себе других.