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В Москве показывают тиару Ротшильдов за £1 млн
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В Москве показывают тиару Ротшильдов за £1 млн 

Forbes.ru 1 час назад
Открытые в 2005-м году, Музеи Катара смогли собрать в рекордно короткие сроки коллекцию шедевральных жемчужин и украшений с жемчугом: от ренессансного барочного жемчуга до украшений Cartier, жемчужных серег Bvlgari, принадлежавших Элизабет Тейлор, свадебной тиары с жемчугом и бриллиантами леди Ханны Розбери, урожденной де Ротшильд, которую преподнес жених, граф Арчибальд Филипп Примроуз. Ювелирные эксперты приписывают авторство свадебной диадемы графини Розбери мастерам ювелирного Дома Garrard. В 2011 году тиара леди Розбери с 13-ю крупными тихоокеанскими жемчужинами и бриллиантами была продана на аукционе Christie’s за £1 161 250 и, вероятно, сразу же проследовала из Лондона в Доху.
Помещенные в витрины-сейфы XIX века Ост-Индской торговой компании, сто жемчужных экспонатов из Музеев Катара рассказывают о развитии ювелирного дизайна, жемчужных промыслов (есть отдельные разделы, посвященные культированному жемчугу и бренду Mikimoto, разделы речного жемчуга) и истории жемчуга в Катаре.
Жемчуг добывали в Персидском заливе несколько тысяч лет. В археологических раскопках находят жемчуг 5 000 летней давности, — что опровергает теорию о его недолговечности. Однако до 1950-х годов жемчуг в Катаре воспринимали исключительно как эквивалент денег. В 1976 году под воду опустились последние катарские ловцы жемчуга. На этом массовый жемчужный промысел в Катаре по сути закончился. Экономика монархии строится на торговле другими природными ресурсами, нефтью и газом.
Природный океанский и речной жемчуг — невозобновляемый ресурс, находящийся на грани исчезновения: из-за загрязненности в мировом океане почти исчезли колонии моллюсков.
Редкие природные жемчужины в последние десятилетия поднялись в цене в десятки тысяч раз. Коллекционный жемчуг, как и беспорочные бриллианты, считается одним из лучших moneysaver.
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