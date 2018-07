Что вы должны знать о привлекательной Колинде Грабар-Китарович — президенте Хорватии

Прошедший матч сборной России и Хорватии запомнился не только своей сложной игрой (как для футболистов, так и для россиян), но и неожиданным для многих приездом в Сочи Колинды Грабар-Китарович — президента Хорватии (она прилетела эконом-классом). Улыбчивая привлекательная блондинка завоевала сердца многих футбольных фанатов по всему миру — поэтому мы решили рассказать самые интересные факты о 50-летней женщине-политике, у которой, кажется, никогда не бывает плохого настроения.

Колинда Грабар-Китарович

Семья

Колинда Грабар-Китарович родилась 29 апреля 1968 года в селе Лубарска, недалеко от хорватского города Риека, в семье фермеров. Её родители занимались продажей мяса и были владельцем ранчо. Жили они скромно, но на жизнь и на образование дочери хватало.

Образование на отлично

Хорватский президент всегда хорошо училась и окончила сразу несколько высших заведений. Она получила дипломы Университетов Загреба, Вашингтона, а также Школы государственного управления им. Кеннеди Гарвардского университета и академии Вены.

Колинда свободно говорит на хорватском, английском, испанском, португальском языках, также она хорошо понимает немецкий, французский и итальянский.

Личная жизнь

Со своим будущем мужем Яковом Киторовичем Колинда познакомилась в 1989 году в университете. Поженились они в 1996 году, когда обоим было по 28 лет. Спустя пять лет у пары родилась дочь Катарина, а ещё через пару — сын Лука.

Говорят, что именно Яков повлиял на то, что его жена ушла в политику.

Президентство

Грабар-Китарович стала президентом Хорватии в феврале 2015 года. Она — первая женщина, которая стала главой страны за всю её историю.

Колинда выдвигалась на президентские выборы от оппозиционной партии «Хорватское демократическое содружество». Выиграла она с минимальным перевесом во втором туре, набрав 50,42 процента голосов избирателей.

В этом мире нет места триумфализму. Я вам обещаю, что Хорватия станет процветающей, богатой страной и одной из самых развитых в ЕС и в мире, — это были первые слова Грабар после объявления результатов.

Discussing bilateral & EU topics pic.twitter.com/fujNvhzaHk

— Kolinda GK (@KolindaGK) July 8, 2016

Стиль

Сейчас сложно найти архивные снимки Колинды, но модные критики считают, что она предпочитала такой же сдержанный стиль и до президентства. Глава Хорватии выбирает скромные наряды, которые одновременно скрывают и выгодно подчеркивают все достоинства её фигуры.

Классические костюмы «двойки» и «тройки» занимают главное место в гардеробе Грабар-Китарович. Что же касается цвета, то она очень редко появляется на встречах в ярких нарядах: судя по всему, её любимый цвет — это черный.

Фигура

И все же в сети можно отыскать пару откровенных фотографий Колинды Грабар-Китарович, на которых она позирует в купальниках. Когда эти кадры стали вирусными в сети, пользователи прозвали её «самым сексуальным президентом». Сложно не согласиться.

Спорт как хобби

#ajmohrvatska? #zajednodokraja?#sviusoci

A post shared by Kolinda Grabar-Kitarović (@predsjednicarh) on Jul 1, 2018 at 2:29pm PDT Как уже все поняли, президент неравнодушна к спорту. В её социальных сетях можно найти два вида фотографий: с работы и со стадиона. Она практически никогда не пропускает важнейшие спортивные мероприятия Хорватии. Кстати, на удивление многих, Китарович смотрит матчи не в ВИП-ложе, а в кругу фанатов. На таких событиях её дресс-код — это спортивная форма, которая невероятно ей идет, как и улыбка.

Мужчины тают перед ней Красота хорватского президента так поражает, что однажды рядом стоящий с ней мужчина — глава национального Хельсинкского комитета Хорватии — «потерял» брюки прямо на выступлении перед публикой в Загребе. В этот момент Колинда не растерялась: она сумела сохранить достоинство мужчины, прикрыв его большой наградой.